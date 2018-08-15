Bir süredir sosyal medyada yakından takip ettiğim bir kampanya var. ABD'nin skandal yaptırım kararlarından sonra devreye girdi. Gezi operasyonu, 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye aleyhtarı saf tutan kanallara da sosyal medya sitelerine de reklam veren firmalar uyarılıyor. Birçok firma Fox TV, Google, Facebook, Twitter ve Instagram'dan reklamını kesti. Türk Telekom, Emlak Konut, Türksat, Türk Hava Yolları bunlardan sadece birkaçı...

Belli ki, yerli ve milli şirketlerin bu kampanyaya desteği her geçen gün artacak. O kampanyayı izlemeye devam edeceğim. Ama bana göre, gözden kaçan başka bir konu daha var.

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