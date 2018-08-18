Vatandaş sattı şirketler aldı

Başkan Erdoğan’ın ‘dövizinizi satın’ çağrısına vatandaş kayıtsız kalmadı. Cuma, pazartesi ve salı günü 3.3 milyar $ sattı. Şirketler ise alım yaptı

Türkiye'yi dış politikada diz çöktürmek için ekonomik gerekçelerden bağımsız bir şekilde spekülatif ataklarla yükseltilen döviz kuruna vatandaş prim vermemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yaptırım kararlarını Twitter'dan açıkladığı cuma günü ile Türkiye'ye kur saldırılarının yoğunlaştığı hafta başında vatandaş döviz bürolarına ve bankalara koştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını dinleyen bireysel yatırımcılar 3 günde 3.3 milyar dolar sattı.



ŞİRKETLER 7'DEN ALDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bireysel yatırımcılar döviz satarken, ticari kesim ise yüksek kurdan alım yaptı. Dolar kurunun 6.30 ila 7.20 TL arasında dalgalandığı günlerde şirketlerin 1.2 milyar dolarlık alım yapması dikkat çekti. Firmaların yüksek fiyattan dövizi toplamasının borç ödemesi nedeniyle yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.



TOPLAYAN KIM?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 6 bin 100 yabancı yatırımcının katılımıyla düzenlediği telekonferans ve hafta başında Merkez Bankası, BDDK, SPK adımlarıyla iyimserlik kazanan döviz piyasasında dün ise olağanüstü hareketler yaşandı. 400-450 milyon dolarlık işlem hacminin olduğu sığ piyasada sabah saatlerinde dolar kuru günü 5.80 TL'den işlem görmeye başladı. Hiçbir ekonomik sebep olmamasına rağmen öğle saatlerinde kur 6.35 TL'lere kadar çıkarıldı. Bu sert hareketin ardından ABD'li rahip Andrew Brunson'un ev hapsine yapılan itirazın reddedildiğine ilişkin mahkeme kararı geldi. Brunson kararı açıklanmadan önce piyasada döviz toplayanların kim olduğu merak ediliyor.