Konut alanın işi noterde çözülsün cari açığın yarısı biter

Yabancıya konut satışında bürokrasinin azaltılması gerektiğini söyleyen DAP Yapı’nın patronu Ziya Yılmaz, “100 bin dolarlık konut alan yabancı, tek bir kuruma müracaat etsin, işi noterde çözelim” dedi

Türkiye'deki konut stokunun eritilmesi için inşaat sektörü yeni formüller üzerinde çalışıyor. Sektörün önemli oyuncularından DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da yabancıya konut satışıyla ilgili farklı bir model önerdi. Türkiye'ye konut almak için gelen yabancı yatırımcıların önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasını isteyen Yılmaz, "Buraya gelen yatırımcı, oturum izni almak için 40 kapı çalıp 40 yere para ödüyor, danışmanlar tutuyor. Belki de geldiğine geleceğine bin pişman oluyor. 100 bin dolarlık konut alan yabancı, tek bir kuruma müracaat etsin, işi noterde çözelim. Bürokrasi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hassasiyetlerini çok defa dile getirdi. Yeni sistemde o bürokrasinin de azalacağına yürekten inanıyorum" dedi.



ŞART ESNETİLSİN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konut sektörü için büyük bir şans olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Yabancı yatırımcıya '1 milyon dolarlık konut al, sana vatandaşlık vereyim' diyoruz. Muhtemelen bu kişinin kendi ülkesinde minimum 5 milyon dolarlık bir serveti vardır. 5 milyon dolar da bugünün şartlarında hatırı sayılır bir paradır. Bu kadar sermayeye sahip biri, dünyanın her yerine gidebilir. Bizim daha rekabetçi hareket etmemiz lazım ki, bu parayı Türkiye'ye çekebilelim" diye konuştu. Yılmaz, konut alana vatandaşlık veren ülkelerin şartlarını hatırlatarak, rakamın indirilmesini istedi.



BÜROKRASİ KALKSIN

Yılmaz, yabancıya konut satışında bürokrasiyi kaldırıp, şartları esnetilmesini istedi.



1 MİLYON $ YATIRANA VATANDAŞLIK VERİLİYOR

Türkiye, geçen yıl çıkarılan yasayla en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren veya en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartı ile satın alan yabancılara, Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık vermeye başlamıştı. Önümüzdeki dönemde Nişantaşı ile Çekmeköy olmak üzere çok büyük iki projeye başlayacaklarını anlatan Yılmaz, "Bu yatırıma başladığımız zaman hem Avrupa'da hem Körfez bölgesinde ofisler açmayı planlıyoruz. Şu anda Türkiye'deki konut fiyatları inanılmaz ucuz. Buradaki fırsatı iyi anlatıyor olmamız lazım" dedi. Yılmaz, Emlak Bankası modelinin de Türkiye'nin önünü açacağını kaydetti.



BEŞ YILDA 30 MİLYAR DOLAR

Bürokrasinin azaltılması durumunda satışın artacağını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu: "Cari açığın yarısını yabancıya konut satışından çıkarırız. En kötü ihtimalle 2-3 yıl içerisinde yabancıya satış cirosunu 15-20 milyar dolar, beş yılda da 30 milyar dolara çıkarmamız lazım."



ABD 153 MİLYAR DOLAR ELDE ETTİ

Başka ülkelerde bu sürecin daha az maliyetli ve bürokrasiden uzak yönetildiğine dikkat çeken Yılmaz, ABD'nin geçen yıl yabancılara 284 bin adet konut sattığını ve 153 milyar dolarlık gelir elde ettiğini aktardı. Yılmaz "İspanya'da her 10 konuttan birini yabancıya satıyorlar" diye konuştu.