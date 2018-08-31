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DİLEK GÜNGÖR
31 Ağustos 2018, Cuma DİLEK GÜNGÖR

ABD’ye kredi açma tahvil al!

Dövizdeki yükselişe gelirsek... Bunun arkasında salt ekonomik veriler mi yatıyor ki... Makro rakamlar 24 Haziran öncesi neyse şimdi de o...Pek fark yok.
Ama bakıyorsunuz, dövizde günlük artışlar yüzde 5-6-10'u buluyor hatta geçiyor. Türkiye tarihinde hiçbir zaman böyle bir ortam yaşanmadı.
Bu normallikle açıklanamaz.
Ben bu dalgaya kapılan 'vur-kaç' peşinde koşan Türk vatandaşlarına birkaç öneride bulunmak istiyorum.
Dolar alıp neden 'ye bedava kredi açıyorsunuz? Misal, 2001'de 1.28'den dolar almak yerine 1.28 TL'yi tahvil faizine yatırsaydınız 2018'de paranız 27.14 TL olurdu.
Dolarda kalan 20.6 TL zarar etti. Hesap bu... Uzun vadede her zaman tahvil daha iyi kazandırır. Önümüzdeki günlerde kamu bankalarının çıkarmayı planladığı altın tahvili de iyi bir seçenek olabilir. Velhasıl, doları yastık altında tutunca sadece ülkeye değil kendine de zarar veriyorsun...

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