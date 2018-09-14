Eğri oturalım doğru konuşalım.

Kamu, uzun zamandır "itaat mi liyakat mi" döngüsü içinde çırpınıyor.

Kamu binaları liyakatsiz, sadakatsiz, ferasetsiz idarecilerden geçilmez oldu. FETÖ'nün kamudaki yapılanmasıyla ehliyetsiz isimler kritik görevlerde yer aldı. Örgütün devletten temizlenme sürecinde ise ana gündem güvenlik olunca sadakat ön planda tutuldu.

Bir nevi ehliyet de liyakat da arkaya atıldı. 24 Haziran seçimlerinden sonra ise işler tersine dönmeye başladı.

Dönüşüm ilk olarak kabineden başladı.

Profesyonel isimler bakanlık koltuklarına oturtuldu.

Şimdi üstten başlayan liyakat harekâtı aşağı doğru iniyor. Son dönemdeki kadroları inceleyin. Eş-dost, tanıdık, biatçı, partili, torpilli isimler mi kamuda görevlendiriliyor yoksa işin ehli insanlar ve nitelikli beyinler mi?

Misal, Varlık Fonu...

"Başkanlık koltuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanvekilliğinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak var" diye algı yaratmaya çalışanlar kuru gürültü yapıyor. Bu isimlerin işin başında olması bir süredir yönetimsel sıkıntılar nedeniyle işlevsiz bırakılan Varlık Fonu'nun güçlü ve kararlı şekilde hayatına devam edeceği anlamına gelir. Üstelik, fon bünyesindeki şirketler zaten bu isimlere bağlıydı.

Gürültüyü çıkaran tümevarım yapıyor. Halbuki tümdengelimle meseleye baksalar farklı bir tablo görecekler.

Alın işte fonun genel müdürü... Zafer Sönmez...

5 yıl dünyanın en önemli yatırım fonlarından biri olan Malezya devlet fonu Khazanah'da çalışmış.

Interbank'tan Royal Bank of Scotland'a ABN AMRO Bank'a kadar birçok yerde görev almış. Liyakatını veya ehliyetini sorgulayabilir misiniz?

Diğer üyelere bakın. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Fuat Tosyalı... İkisi de sanayicilerin de ticaret erbablarının yakından tanıdığı isimler. Arda Ermut ve Hüseyin Aydın... AK Parti'nin iki başarılı bürokratı...

Erişah Arıcan yıllardır bankacılık sektörüne kafa yoran bir profesör...

Hazine ve Maliye Bakanlığı kadrosuna yeni gelen isimleri inceleyin.

Bakan yardımcısı olan Nureddin Nebati, reel sektörün sorunlarını yakından takip eden biri... Bülent Aksu... 22 yıllık profesyonel yöneticilik tecrübesi var.

Osman Dinçbaş... Yıllarca uluslararası denetim firması Ernst&Young'da yöneticilik yapmış. Ekibe son katılan Cem Demiroğlu sadece makale yazması için ABD'nin en iyi okullarının peşinden koştuğu bankacılık alanında iyi bilinen bir akademisyen...

Yeni finansal mimaride daha ne isimler göreceğiz...

Uzatmayayım...

Ekonomide Berat Albayrak iyi bir oyun kuruculuk yapıyor. Piyasanın önünde bir kamu yönetimi dizayn ediyor.

Darısı bütün kamunun başına!