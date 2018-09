Geçen gün 'iç güçler' deyince vatandaş, kamudaki israfı 'niye' yazmadığımı dile getirdi.

Haklılar...Peki kamuda israf bugünün meselesi mi? Bundan önceki iktidarları hatırlayın. Her dönem kamu genişledi. Asker, emniyet, yargı da dahil bürokrasi lükse boğuldu. A partisi, B partisi, C partisinden belediyeler devletin parasını yok yere harcadı. Kamu bürokratlarının konformist ve israfçı tutumu bugün de sürüyor.

Almanya veya Japonya'dan zenginmişiz gibi, şube müdüründen genel müdür yardımcısına, daire başkanından danışmanın danışmanına kadar herkese araç-şoför verildi. Akaryakıt, yağ, bakım, yıpranma da beleş olunca adamlar çocuğunu okula, eşini AVM'ye bu araçla yollamaya başladı.

Devlet harcama dedikçe valisi, kaymakamı vatandaşın gözüne batırırcasına lüks oda ve makam araçlarını sergiledi.

Belediyeler, taşeronlara avanta sağlamak için her yıl kaldırım döşedi, asfalta çizgi çekti, boş-beleş kitap bastı, konser verdi.

İhtiyacı olan da olmayan da kamu binası kiraladı. Hatta kendi binasını bedavaya verip bakanlığı ya da genel müdürlüğü rezidanslara taşıdı. Yeni binalara Amerikan tarzı odalar yapıldı.

Kendi lokalleri, misafirhaneleri, yazlıkları olsa da toplantıları 5 yıldızlı otellerde yaptı.

Her yıl bilgisayar, yazıcı yenilendi.

Kimi ambalajı bile açılmadan MKE'ye satıldı.

Offset uygulamaları ihalelerde ithalatçıların hediyeleri nedeniyle göz ardı edildi.

Müdür unvanı almış hemen herkese lojman verildi.

Müdürün eşi 1-2 yıl oturacağı eve bile binlerce lira masraf yaptı.

Her bakanlık bol keseden teşvik dağıttı.

Adedi bol, ne işe yaradığı meçhul bir teşvik çöplüğü oluştu.

Neyse ki, bugüne kadar çok da neşter vurulmayan ama kamuoyunda vicdanları yaralayan bu tabloya 'dur' demek için kararlılıkla harekete geçildi. Belli ki, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamuda 35 milyar liralık tasarruf paketi için epey bir hazırlık yaptı. Kamu taşıtlarıyla ilgili gelen ilk adım konunun artık ciddiyetle ele alındığını gösteriyor.

Albayrak'ın önümüzdeki hafta açıklayacağı pakette bu saydıklarımın birçoğuyla ilgili tedbirler olduğunu biliyorum. Kamuya 40 yıldır çöreklenen bürokrasinin de partisi ne olursa olsun belediyelerin de bu paketi A'dan Z'ye uygulaması gerekir. Biliyorum, bürokratlar olarak bugüne kadar hiç diyet yapmadınız.

Ama unutmayın, aynı gemideysek mürettebatın yediği ıspanaktan siz de yemek zorundasınız.