Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, zor zamanda adeta ateşten gömlek giydi. Göreve geldiği günden bu yana ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan bir kur krizi yaşıyoruz.

Ekonomi yönetimi proaktif tedbirlerle kurda stabilizasyonu sağlamış olsa da herkesin gözü kulağı dövizdeki hareketlerde...

Kimse "ne açıklanıyor, içeriği nasıl, ekonomideki sıkıntıyı giderir mi" diye bakmıyor. Açıklamaların ardından doların ve borsanın nereye inip, çıktığıyla ilgileniyor.

Halbuki, önyargıyı bırakıp, objektif olsalar, Albayrak ve ekibinin hazırladığı programın gerçeklerle örtüşen, iddialı ve radikal önlemler içeren, kararlılık vurgusuyla sunulan bir program olduğunu görecekler.

Düşünsenize, AK Parti önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere rağmen ciddi bir tasarruf ve gelir artırıcı tedbirler paketini devreye almaya hazırlanıyor.

Kimse kusura bakmasın.

Bu programda ne hamaset var ne de popülizm...

Dün Bakan Albayrak'ın açıklamalarından sonra izlediğim kadarıyla bir kesim programda, tedbir paketlerinin içeriğinin açıklanmadığından dem vurmuş.

Size şu kadarını söyleyeyim:

Dün açıklanan programda makro hedefler anlatıldı.

Bildiğim kadarıyla, önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirlerinin detaylarını, enflasyonla topyekün mücadele programını, cari açığın düşürülmesi için yapılacak politika setini de kamuoyuna duyuracak. Hatta bu kapsamda 100'e yakın proje hazırlandı.

O projelerde gıda fiyatlarının nasıl düşürüleceği, tarımda izlenecek politikalar, ithalata karşı alınacak önlemler daha detaylı bir şekilde ele alınacak.

Bekleyip görelim...