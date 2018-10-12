Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu...

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında herkesin gönüllü olarak katılacağı bir indirim kampanyası başlatılıyor. Arkasından İçişleri Bakanlığı 81 valiliğe bir genelge gönderiyor. Ne olduğunu inanın anlayamadım. Yani şimdi markete polis mi girecek!

Zaten zabıtalar market market dolaşıp fiyatını artıranları Ticaret Bakanlığı'na bildirmiyor muydu? Bakanlık bunlara gerekeni yapmıyor muydu? Vatandaş ALO 175'e bildirimde bulunmuyor muydu?

Belediyeler bu işi sıkı takip etmiyor muydu?

Hadi valiliklerin devreye sokularak stokçuları yakalamalarını anladım da...

Fiyat indirmeyene idari işlem yapılması ne demek!

Bence, bazen vur deyince öldürüyoruz ve işi amacından saptırıyoruz.

Bırakalım, indirim kampanyasına katılacağını taahhüt edip de bunu yapmayanları hâlâ kazığa devam edenleri vatandaş cezalandırsın.

İnanın, vatandaş indirim logosunu görmediği marketi boykot ederse o market sahibi de malını satamayacağı için mecburi fiyat düşürür.