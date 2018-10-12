Türkiye'de de ABD'de de herkesin gözü bugünkü papaz davasında...

Terör örgütleri FETÖ ve PKK casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan sonra sağlık gerekçeleri gösterilerek ev hapsine alınan rahip Andrew Craig Brunson bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor.

Serbest mi kalacak yoksa tutukluluğu devam mı edecek?

Karar öncesinde dün piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakimdi. Dolar 5.95 TL'ye kadar geriledi, borsada endeks 95 bini zorladı. Piyasa profesyonelleri gün boyu Brunson toto oynadı.

Bankacılara soruyorsun. "Yüzde 75 bırakılır, yüzde 25 tutukluluğu devam eder" diyor. Borsacılara soruyorsun.

Yüzde 50-50 şans veriyor.

Elbette, kararı yargı verecek.

Peki serbest kalırsa ne olur?

Piyasada Brunson'un serbest kalması durumunda borsanın 104-105 bine çıkacağı, dolar kurunun da 5.70 TL'ye gerileceği konuşuyor. 4 Kasım'da ABD'nin İran yaptırım kararlarına kadar da yönün pozitif olacağını belirtiyorlar.

Ya serbest kalmazsa...

O zaman doların 6.20 TL'nin üzerine çıkacağı, borsanın da 90-92 bin bandına gerileyeceği söyleniyor.

Fakat şunun da altını çizmem gerek...

Piyasanın yönünü belirleyecek tek mesele papaz meselesi değil... Bu popüler kısım...

Piyasa bugünkü karardan sonra küresel gelişmeler ve hükümetin atacağı yapısal reformlara odaklanacaktır.