Yanlış duymadınız... Bence bir an önce Adalet Bakanlığı bilanço okuyabilen hakimleri çalıştırmaya başlamalı. Yoksa, konkordato çok baş ağrıtacak.

Neden mi böyle diyorum...

Biliyorsunuz, kötü niyetliler musallat olunca iflas erteleme müessesesinin yerini konkordato aldı. Anlaşılan bu da fırsatçıların yeni kapısı oldu. Çeki, senedinin günü gelen koşuyor mahkemeye... Sağolsun, hakimler incelemeden konkordatoyu veriyor. Sonrası kebap... Şirket borçlarını öteliyor, üretime devam ediyor, kazandığını % 25'le mevduata koyuyor. Davadan alacağı paraya bakan avukatlarla, kayyum ücretini cebe atacak mali müşavirler ortak hareket ediyor. Gerçekten ihtiyacı olanlarla fırsatçılar ayıklanmazsa hem piyasa kilitlenecek hem de bankacılık sistemi zarar görecek!