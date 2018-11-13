Denetçi ve komisere ayar!

Hükümet konkordato suiistimalleri için harekete geçti. Kamu Gözetim Kurumu’nun standardını sağlayan denetçi raporları kabul görecek. Konkordato komiserliği şartları da sıkılaşacak

Konkordato müessesesinin suiistimal edilmesi üzerine hükümet harekete geçti. Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş dünyası ve bankalardan da görüş alarak hem borçluyu hem de alacaklıyı koruyacak bir düzenleme hazırlığına başladı. Edinilen bilgilere göre, konkordato başvurusu ve geçici mühlet kararında gerekli bağımsız denetim raporlarına çeki düzen getirilmesi düşünülüyor. Konkordato komiseri olabilmek için gerekli şartların da yeniden düzenlenerek sıkılaştırılması gündemde. Borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen borçlu konkordato talep edebiliyor. Konkordato ilanı için mahkemeye başvuran şirketler (veya bu şirketin alacaklısı) bu talebine ilişkin ön proje ile birlikte şirketin bilançosunu gösteren bazı belgeleri sunuyor.



KGK DEVREDE

Sunulan ön projenin gerçekleştirilebilir olup olmadığını bağımsız denetim şirketi inceleyip finansal analiz raporu yazıyor. Mahkeme de bu rapora göre konkordato kararı veriyor. Küçük işletmeler bu raporları mali müşavirler kanalıyla sağlıyor. Yeni düzenlemeyle, Adalet Bakanlığı ve Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından öngörülecek standart ve içerikleri sağlayan finansal analiz raporları kabul görecek. Sadece kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları bu raporları düzenleyebilecek.



ATANAN ÜÇ KOMİSERİN BİRİ KGK'DAN OLACAK

Mahkemeler, şirketin belgelerinin eksiksiz olduğunu tespit ederse, geçici mühletle konkordato kararı verebiliyor. Bu karar sonrası, mahkeme geçici olarak üç konkordato komiseri görevlendiriyor. Bu komiserler genellikle avukatlar ve mali müşavirlerden seçiliyor. İki bakanlık konkordato komiseri olabilmek için gerekli şartları da sıkılaştırmayı planlıyor. Üç komiserden birisi KGK'nın yetkilendirdiği denetçilerden olacak.



PİYASAYI TIKAMAYA BAŞLADI

Konkordato, Mart 2018'de yürürlüğe giren 7101 sayılı "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile yeni bir yapıya dönüştürüldü. Aslında daha önceden var olan müessese daha pratik ve uygulanabilir hale getirildi. İyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri korumayı amaçlayan sistem son dönemde suiistimal edildi. Kötü niyetli işletmeler borç ödeyemediği gerekçesiyle konkordato ilan edince onların alacaklıları da zor durumda kaldı.



KONKORDATO NEDİR?

Herhangı bir sebepten dolayı işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş, iyi niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını taşıyor. Konkordato, borçlunun alacaklılarının 2/3'ü ile yaptığı, ticaret mahkemesinin de tasdiki ile geçerlilik kazanan bir anlaşma. İmtiyazsız alacaklılar borçlunun borçlarının belirli bir yüzdesinden feragat eder. Borçlu da, konkordatoda kabul edilen kısmı ödeyerek borçlarından kurtulabilir.