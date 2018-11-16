ABD'de ABC kanalında yayımlanan bir dizi vardı ya hani... Orijinal adı 'Desperate Housewives'. Türkçesi 'Umutsuz ev kadınları'. Dizideki kadınların hepsi isyankâr, hepsi mutsuz, hepsi kocalarından ayrılmıştı. Ben son günlerde bu ikiliyi de o dizide oynayan kadınların ruh haline benzetiyorum.

Kimden mi bahsediyorum?

Aslı Aydıntaşbaş ve Cansu Çamlıbel'den...

Aydıntaşbaş'ı tanımam ama yaşadığı ülkeye nefretini her fırsatta nasıl kustuğunu, FETÖ ve PKK'ya sosyal medyadan attığı destekleri, dışarıdaki Türkiye şikâyetlerini, Erdoğan'ın gitmesi için yabancı siyasetçilere yalvarışlarını iyi bilirim.

Peki ya Cansu?

Onu Ankara'dan tanırım. Fakat Washington'a gidince insanlara bir şeyler oluyor. Havasından mı suyundan mı bilemiyorum. Bir anda kendilerini ABD'nin 'derin'liklerinde buluveriyorlar, Türk düşmanı çevrelerin sözcüsü kesiliyorlar.

Biliyorsunuz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile Halkbank konusunda görüştüğünü belirtip birtakım mesajlar verdi. Açıklamaları da sürecin gayet olumlu bir şekilde sürdüğüne işaret ediyordu. Sonra bir anda Cansu klavyenin başına geçti. Bir söylentiye dayanan haberi ortaya attı. Haberde ABD'de Halkbank aleyhine bir iddianame hazırlandığı söyleniyordu. İkilinin sosyal medyadaki paslaşmalarını bir görseniz...

Önceki gün ABD'li yetkilinin "açılmış dava yok" açıklamalarından sonra baktım, bunlardan ses yok.

Eee ne oldu derseniz...

Bu "Desperate Housewives" arkadaşların Halkbank iddiaları ve işi köpürtmeleri bir haftada halka açık bankanın hisselerini yüzde 3 eritti. Piyasa değerini 300 milyon TL'ye yakın düşürdü.

Anlaşılan, iştahla Halkbank için iddianame bekliyorlar. Yaptıkları ne biliyor musunuz?

Sanki bankanın kanıtlanmış bir suçu varmış da bu yüzden ceza gelecekmiş havası yaratmak. Halbuki, ABD Hazinesi bünyesindeki OFAC Halkbank'ın İran ticaretine ilişkin bilgi ve belgelerini alıp inceledi ama cezai yaptırım delili bulamadı.

OFAC'ın resmi incelemesinden bir şey çıkacağını sanmıyorum. Fakat bu haberleri kim veya kimler yaptırıyorsa belli ki, başka bir kurgu peşindeler.

Piyasayı sürekli manipüle ederek kimin, ne kazanç sağladığını da iyi incelemek gerek!



*Umutsuz ev kadınları