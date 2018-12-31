Doğalgazda indirim sürecek

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, döviz kuru ve petrol fiyatlarının bu seviyelerde gitmesi durumunda 6 ay sonra doğalgazda yeni bir indirimin gündeme gelebileceği mesajını verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgazdaki indirimin gelecek yılki döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki projeksiyonlara göre oluştuğunu belirterek, "6 ay sonra fiyatlar böyle giderse doğalgaz fiyatlarına indirim yönünde yansıyabilir diyebiliriz" dedi. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Dönmez, son dönemde vatandaşlar arasında tartışmalara neden olan fahiş dağıtım bedelleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, vatandaşların faturadaki dağıtım giderini "faturayı dağıtma veya sayacı okuma bedeli" gibi düşündüğünü söyleyerek, şöyle konuştu: "İşin aslı öyle değil. Bu dağıtım gideri hem iletimdeki giderleri kapsıyor, hem dağıtım faaliyetlerini, hem de yatırım-işletme giderlerini... Düşünün, toplam 1 milyon 200 bin kilometrelik bir şebeke ağı var. Bunun işletmesinden ve yapımından gelen bir maliyet var. Şebeke gittikçe yaşlandı, şehirlerde nüfus arttı. Elektrik dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırımlar kamu dönemindekine göre reel olarak 2-2.5 kat artmış durumda. Dolayısıyla orada yazılan bedel buralara harcanıyor."



BEDEL AVRUPA'DAN DÜŞÜK

Dönmez, elektrik faturalarındaki dağıtım bedeli payının Türkiye'de Avrupa'dan daha düşük olduğunu belirterek, "Bizde ortalama yüzde 29, Avrupa'da ise yüzde 35… Hatta yüzde 45-50 olan ülkeler de var" dedi. Elektrikte kayıp-kaçak oranının Türkiye ortalamasının yüzde 14'e düştüğünü söyleyen Bakan Dönmez, "Güneyde bazı bölgelerde de düştü, fakat hâlâ yüksek. Ama Türkiye ortalaması daha önce yüzde 20'lerdeydi. Her yıl ortalamanın 1 puan azaltılması yönünde hedefimiz var, onu tutturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



6 AY SONRA OLABİLİR

Türkiye'de hane başı gaz tüketiminin ortalama bin metreküp, konut abone sayısının da 15 milyon olduğunu belirten Dönmez, doğalgaz fiyatları tespit edilirken petrole bağımlı bir formül uygulandığını vurgulayarak, "Son 6-9 aydaki petrol fiyatlarının ortalaması formülün içerisinde önemli bir ağırlık. Bugün, petrol fiyatları değiştiğinde en geç bir hafta içerisinde akaryakıt pompalarına yansıyor. Doğalgaz fiyatlarına yansıması 6-7 ayı buluyor. Elektrik fiyatlarına yansıması da artı bir ay sonra oluyor. Yani fiyatların değişimini pompada bir hafta sonra doğalgazda 6-7 ay sonra görüyorsunuz. Doğalgazdaki fiyat değişimi de elektrik santralleri üzerinden elektrik piyasasını domine ediyor, orada da 1 aylık bir etkisi var, çünkü orada enerji borsası var" diye konuştu. Elektrik ve doğalgazdaki indirimin gelecek yılki döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki projeksiyonlara göre oluştuğunu vurgulayan Dönmez, fiyatların böyle gitmesi durumunda doğalgazda yeni bir indirimin olabileceğini söyledi.



İKİNCİ GEMİ MALEZYA'DAN GELMEK ÜZERE

Fatih gemisinin Alanya-1 kuyusunda çalışmalara ekimde başladığını söyleyen Bakan Dönmez, "150 günlük bir programımız vardı, şu anda 60 günü dolmuş oldu. 2-2.5 ay içerisinde netice almayı ümit ediyoruz" dedi. İkinci geminin de Malezya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktığını belirten Enerji Bakanı, şöyle konuştu: "Şubat ortası gibi inşallah Akdeniz'de olacak. Şimdi lokasyon belirliyoruz, her iki gemiyle de Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapacağız. Mersin açıklarında başlattığımız sığ deniz operasyonumuz da sürüyor. Oradan Adana-Karataş mevkiine geçecek."



BORDA TARİHİ REKOR KIRILDI

Ocakta Eti Maden'in bordan ürettiği yeni temizlik ürününün lansmanını yapacağını açıklayan Dönmez, bu yıl bor ihracatının 2 milyon 420 bin ton ve 1 milyar dolara çıkarak tarihi rekor kırdığını vurguladı. Bakan Dönmez, Eti Maden'in savunma sanayinde kullanılacak uç ürün üretimine geçeceğini de söyledi.



TÜRKİYE'NİN YÜZDE 80'İNİN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Türkiye'nin yüzde 80'inin havadan jeofizik haritasını görüntülediklerini söyleyen Dönmez, "Röntgen çekip, emarelere göre sondaj yapıyoruz" dedi. 2017'de MTA'nın 1 milyon metre sondaj yaptığını, bu yıl rakamın 1.5 milyonu bulacağını anlatan Dönmez, "Bunlar tarihi rekorlar" diye konuştu. 2017-2018'de 3.3 milyar ton kömür rezervi, 1.5 milyar ton tenardit ve diğer maden varlıklarına rastlandığını söyleyen Bakan Dönmez, "Keşfedilen yeni madenlerin toplamı değeri 100 milyar doların üzerinde..." açıklamasını yaptı.



NÜFUSUN YÜZDE 70'İ GAZA ERİŞTİ

ŞU anda doğalgazın 81 il, 474 ilçeye ulaştığını belirten Enerji Bakanı Dönmez, "2000'li yıllarda 6 il, 51 ilçede doğalgaz vardı. Şu anda 50 milyon kişi doğalgaz kullanıyor, bu da nüfusun yüzde 62'si. Henüz dönüşüm yapmamış, abone olmamışları da katarsak, aşağı yukarı 60 milyon kişinin doğalgaza erişim imkânı var. Onlarla birlikte, nüfusun yüzde 70'inin doğalgazı kullandığını ya da erişme imkânı olduğunu söyleyebiliriz. Hedefimiz, 2023'te 600 ilçeye doğalgaz vermek" dedi. Dönmez, Türkiye'nin penetrasyon oranında Avrupa genelinde ilk üçte olduğunu da vurguladı.



JAPONLAR FİZİBİLİTESİNİ SUNDULAR

AKKUYU Nükleer Santrali'nde ilk ünitenin 2023'te devreye alınacağını hatırlatan Dönmez, "Sinop'ta Japon hükümetiyle bir anlaşma var, onlar fizibilitelerini Türk tarafına sundu, değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Üçüncü santralle ilgili Trakya lokasyonu üzerinde çalışıyoruz, Çinliler ile müzakereler devam ediyor. 50 yıldır nükleer tartışıldı. Artık bir hayali daha gerçekleştirme imkânı doğdu. Tünelin ucunda ışık gözüktü" dedi. Bakan Dönmez, Japonlar'ın nükleer projeden çekildiğine yönelik iddiaları da yalanladı.