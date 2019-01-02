Sözüm ona yolsuzluk savaşçısı… Adalet ve dürüstlük arayanların sesi… Tüyü bitmemiş yetim hakkını savunanlardan… İnsan odaklı sosyal demokrat belediyeciliği ilke edinenlerden…

Kendi PR'ını öyle yapıyor ama doğru mu?

Misal, Maltepe Belediyesi'nde ihale çarkı nasıl işliyor? Rüşvetle adrese teslim ihaleler mi yapılıyor? 5 yılda sülale boyu gayrimenkul sahibi mi oldular? Mafyavari yöntemlerle belediyecilik mi uyguluyor?

Evet... Ali Kılıç'tan bahsediyorum.

Hani şu Deniz Baykal'a kaset komplosundan önce CHP'lileri Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı'yla (BND) buluşturan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturtulmasının ardından hemşehri kontenjanından siyasete sokulan, Alman mahkemelerinde tercümanlık yaparken BND'nin koltuğunun altına sıkıştırdığı Deniz Feneri dosyasıyla koşa koşa Türkiye'ye gelen, 'hizmet'(!)lerinden dolayı Maltepe'de başkanlık kapan, FETÖ'nün gizli karargahı Pinhan Restoran'a para yolladığına dair haberler çıkan kişi…

Son günlerde kendisiyle ilgili öyle iddialar kulağıma geliyor ki... Yönettiği belediye borca batarken kendisi, eski ve yeni eşleri, kardeşleri, çocukları gayrimenkul zengini olmuş! Tapu kayıtları elden ele dolaştırılıyor.

Kendisinin Dragos'ta 6.5 milyon TL'ye 434 metrekarelik villa yaptırdığı, eski eşinin Maltepe'de ve Kadıköy'de daire aldığı, yeni eşinin Bodrum'da yazlık sahibi olduğu, kardeşi Dursun Kılıç ve şirketi Piya Yapı'nın Antalya'dan Balıkesir'e, Muğla'dan Maltepe'ye kadar birçok yerde mülk edindiği, teyzeoğlunun Marmaris'te arsa ve otel sahibi olduğu, kızının Didim'de yazlık aldığı öne sürülüyor. Alınan gayrimenkullerin bedelinin de 180 milyon TL'yi bulduğu belirtiliyor.

Tesadüf bu ya!

Sülalenin gayrimenkul zengini olması Ali Kılıç'ın belediye başkanlığı koltuğuna oturmasıyla başlıyor.

Allah 2014'ten sonra aileye "yürü ya kulum" mu dedi, yoksa Maltepe Belediye Başkanlığı "altın yumurtlayan tavuk mu" bilemiyorum.

Tek bildiğim Ali Kılıç'ın bu vahim iddialar karşısında kamuoyunu tam da ikna edemediği...

Malum yerel seçimler yaklaşıyor. Sineğin büyüğü de küçüğü de mide bulandırıyor.