Türkiye FETÖ'den PKK'ya, YPG'den DAEŞ'e bugüne kadar birçok terör örgütüyle mücadele etti, etmeyi de sürdürüyor… Peki ya finans teröristleri...***
Onların yaptıkları yanlarına kâr mı kalacak?
Bana sorarsanız, Türkiye'nin 11 Eylül'ü sayılabilecek 10 Ağustos'taki finansal saldırının sis perdesi henüz aydınlanmadı.
Hatırlasanıza…
Bir pazar gecesiydi. Londra'dan düğmeye basılmıştı. Gece yarısı bankaların hazine birimleri açtırılmış, işlem yapmaya başlamışlardı. Dolar spekülatif atakla 7.22 TL seviyesine çıkarılmış, Türk Lirası hepimiz evlerimizde yatmaya hazırlanırken birileri tarafından yüzde 25 devalüe edilmişti.
Kimdi bunu yapanlar?
O dönemde bir kısmının adını duyduk.
Misal, Türkiye saatiyle 20:00'den itibaren 3 saat boyunca spekülatif alım yapanlardan biri Morgan Stanley'di.
Cebinde TL
olmadan açığa dolar alan Londralı bankalar
ekonomi yönetiminin hamleleriyle
köşeye sıkıştırılsa da bir gecede deli
kâr ettiler…
Aylar sonra birkaçı bilanço açıklamalarında
kendilerini ele verdi. İngiliz HSBC Holding, 10 Ağustos'ta TL operasyonlarından 120 milyon dolar kazandığını açıkladı
. Bu banka
tarihinin en yüksek günlük karıydı. O günkü kurla tam tamına 1 milyar TL… 2001 krizinden hatırladığımız Deutsche Bank da bir günlüğüne 35 milyon dolar kazandı.
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Aradan 8 ay geçti. HSBC
'nin, Morgan Stanley
'in ya da Deutsche Bank
'ın herhangi bir açıklama yaptığını duyan oldu mu?
Ben duymadım…
Sanırım, bu konuda açıklama yapmaları için yasal sürecin başlatılmasını bekliyorlar.
Kimse o gecenin sıradan bir pazar gecesi olduğunu söyleyemez. O bankaların elde ettiği kârların da normal bir kazanç olduğunu iddia edemez. Burada bir manipülasyon olmadığını savunamaz.
Bence, o saldırıyı bertaraf eden, alınan önlemlerle finans piyasalarında yaratılan tahribatı kısa sürede silen, reel sektöre yansımayı durdurmak için seferber olan Türkiye'ye 3-5 milyar dolarla diz çöktüreceğini sananlara hesap sorma zamanı geliyor…