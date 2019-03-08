Türkiye FETÖ'den PKK'ya, YPG'den DAEŞ'e bugüne kadar birçok terör örgütüyle mücadele etti, etmeyi de sürdürüyor… Peki ya finans teröristleri...

Onların yaptıkları yanlarına kâr mı kalacak?

Bana sorarsanız, Türkiye'nin 11 Eylül'ü sayılabilecek 10 Ağustos'taki finansal saldırının sis perdesi henüz aydınlanmadı.

Hatırlasanıza…

Bir pazar gecesiydi. Londra'dan düğmeye basılmıştı. Gece yarısı bankaların hazine birimleri açtırılmış, işlem yapmaya başlamışlardı. Dolar spekülatif atakla 7.22 TL seviyesine çıkarılmış, Türk Lirası hepimiz evlerimizde yatmaya hazırlanırken birileri tarafından yüzde 25 devalüe edilmişti.

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