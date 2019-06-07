Mazbatası olmadığı halde Anıtkabir özel defterini 'başkan' unvanıyla imzalayan, hiçbir resmi sıfatı olmadan KKTC'de resmi ziyaretlerde bulunan, 23 Haziran'da seçim yenilenecek olmasına rağmen sosyal medyasında 'belediye başkanı' ibaresini kaldırmayan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da VIP (Very Important Person-Çok önemli yolcu) salonunu kullanamayınca verdi veriştirdi...

Maskesi bir anda düştü!

Ne devletin valisi kaldı ne polisi hakaret etmediği... Aday başlayınca candaşları durur mu! Onlar da peşinden gittiler tabii...

Sabah sabah öyle bir algı yaptılar ki... VIP Genelgesi'ni bilmesek "Vay valiye bak, adamı engellemiş" diyeceğiz.

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YahuTürkiye'deki havalimanlarındaBunun bir genelgesi vardır. Bu salonu yüksek makamlı devlet adamları kullanır. Misal, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, başkanvekilleri, eski cumhurbaşkanları, ana muhalefet partisi başkanı, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı, yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleri vb... (Listeyi uzun uzun yazmayayım. İsteyen internete girip baksın) Salondan kimlerin geçeceğine ilişkin listeyi valilikler oluşturmaz. Cumhurbaşkanlığı adına İçişleri Bakanlığı onun adına da il valilikleri bu genelgede yazılanı uygular. Cumhurbaşkanı ve bakanlar yanlarında sınırsız yolcuyu VIP salonlarından geçirebilir.Buraya kadarı işin teknik kısmı... Algı yapmaya çalışanlar için tane tane anlattım. Gelelim, Ordu-Giresun Havalimanı VIP'inde yaşananlara...Öğrendiğime göre,Velhasıl, devlet protokolüne göre Very Unqualified Person (Çok vasıfsız kişi) kabul edilen, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 14 kişi, Very Important Person (çok önemli kişi) olmak isterken işgalci pozisyonuna düşüyor. VIP'ten uçmak için bu kadar yaygaraya değer mi!