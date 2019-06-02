Talip çok satış yok

Dünyaca ünlü fonların ilgi gösterdiği İstanbul Havalimanı’yla ilgili satış planı olmadığını belirten İGA’nın Başkanı Samsunlu, “Burayı yönetmekten memnunuz” dedi

Nisanda tam kapasite çalışmaya başlayan İstanbul Havalimanı'yla ilgili algı manipülasyonlarına birinci ağızdan yanıt geldi. İGA Havalimanı İşletmesi'nin İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, önümüzdeki günlerde yolcu sayısının 10 milyona çıkacağını belirterek, "Sorunsuz gerçekleşen taşınma operasyonuyla iyi bir başlangıç yaptık. Dünya bizi alkışlıyor. Bizimkiler karşı çıkıyor. Kendimize verdiğimiz 6 aylık bir süre var. Havalimanını eylüle kadar daha iyi bir noktaya getireceğiz" dedi. Samsunlu, havalimanı açıldıktan sonra batıdan doğuya birçok şirketin kapılarına geldiğini belirterek, "Altyapı fonları, ülke fonları getiri peşindeler. Biz de elimizdeki varlığın değerini ölçmek istedik. İstanbul Havalimanı global bir varlık. Patronların kafasında satışla ilgili hiçbir fikir yok. Burayı yönetmekten çok memnunlar" mesajı verdi.



ÇOCUKLUYA YAŞLIYA FORMÜL

Havalimanı terminali içindeki yürüme mesafelerinin dünyadaki büyük limanlarınkiyle benzer olduğunu hatırlatan Samsunlu, yaşlılar, çocuklu aileler ve engelliler için yeni bir metod üzerinde çalıştıklarını söyledi. Samsunlu, "Bu üç gruba özel bir çalışma yapıyoruz. İskelelerden bu grupları alacağız. Uçaktan indikleri yerdeki yürüme mesafelerini ve asansör ihtiyaçlarını azaltacağız. Katlanabilir tekerlekli sandalye almayı da düşünüyoruz. Bu sandalyeleri yolcunun refaketçisine vereceğiz. Uçağa binilen yerde katlayıp bırakacaklar" dedi.



70 ŞİRKET UÇACAK

Şu anda havalimanına 66 havayolu şirketinin iniş-kalkış yaptığını belirten Samsunlu, "Yaz aylarında iki şirket daha uçmaya başlayacak. Çinliler'den yoğun ilgi var. Bu pazara eğilmiş durumdayız. Yılsonunda 70 şirkete ulaşırız. 33 havayolu şirketi yaz ayları için uçuş frekansını artırdı" dedi. 30 bin metrekarelik duty free alanı olduğuna işaret eden Samsunlu, havalimanında oluşturulan perakende miksi nedeniyle kişi başı harcamaların Atatürk Havalimanı'na göre yüzde 15-20 arttığını söyledi. Samsunlu, AVM'deki alanların yüzde 65'inin kiralandığını belirtti.



TAKSİ SÜRESİ DÜŞECEK

İnişte ortalama 24, kalkışta 14.5-15 dakika taksi süresi olduğunu belirten İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, Haziran 2020'de üçüncü pist açıldıktan sonra bu sürelerin azalacağını belirterek, şöyle konuştu: "Bu pist doğu cephesinde olacak. Atatürk Havalimanı'nda da taksi süreleri 20 dakikaydı."



İNİŞE KAPTAN KARAR VERİYOR

Samsunlu, geçtiğimiz günlerde hava şartlarından dolayı birkaç uçağın Çorlu Havalimanı'na indirilmesinin ardından başlatılan tartışmalara da son noktayı koydu: "O gün Cumulonimbus bulutları (CB) böyle bir duruma neden oldu. Uçağın inip inemeyeceğine kaptan pilot karar veriyor. Kaptan hava şartları nedeniyle güvende olmadığını düşünüyorsa ne kalkar, ne iner. İstanbul Havalimanı'nda 7, Sabiha Gökçen'de ise 1 uçak başka havalimanı indi. 'Atatürk Havalimanı'na indirilseydi' denildi. Ama orada artık polis de gümrük de yok." Samsunlu, açılış öncesinde Kopenhag Havalimanı'na üç kez test yaptırıldığını da açıkladı.