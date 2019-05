Baktım dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TV'lere çıktığında ahali de meydanları doldurmuş!

Her gün 'yapısal reform' diye bas bas bağıran koca koca profesörler, halkın oyunu gasp ettikleri YSK'nın gerekçeli kararıyla ortaya çıkan CHP'nin IMF sever politikacıları, sosyal medyada birkaç takipçi kapmak için birbiriyle yarışan YouTuber ekonomistler toplaşmış, boş atıp, dolu tutmaya çalışıyor.

"Yok efendim tanı da yanlışmış tedavi de", "Yok efendim harcama artırıcı paketmiş de", "Yok efendim kimse gelip yatırım yapmazmış da", "Yok efendim kamu bankalarına yeni görev zararları olurmuş da"...

Yahu bir kere de şu üzerinizdeki gayri milli gömleklerinizi çıkarsanız, gözünüzdeki at gözlüklerini atsanız, beyninizi tarafgirlikten kurtarsanız, olmaz mı?

Açıklanan paket sahiden onların üfürdüğü gibi mi?

Dün açıklanan "İvme Paketi" bugüne kadar yapılanlardan çok daha işlevsel, tanımı doğru yapılmış, montajı değil üretimi destekleyen, nitelikli ve nokta atışı bir paket... Hatta bana kalırsa abartmıyorum yapısal reform...

Neden mi?

Çünkü, finansman paketinde geçen ana sektörler ve 21 alt sektör, cari açığı bugüne kadar tetikleyen baş aktörlerdendi.

Hammadde sıkıntısı, dövizdeki artış ve finansman yetersizliği birçok işletmenin kabusuydu. Ekonomi açısından kritik önemde olan ülkeye katma değer yaratacak firmaların hem işletme hem de yatırım sermayesi ihtiyacı vardı.

Velhasıl, bu paketle onların derdine çare aranıyor. İthalat ve tüketim değil üretim ön plana çıkıyor.

İthalata ikame yaratan sektörlere destek veriliyor. İstihdama katkı sağlayan, katma değerli mal üreten, milli sanayicilere destek olunuyor.

Geçmişte bankalar kanalıyla verilen finansman paketlerinin doğru harcanmadığına dair pek çok bilgi duyuyorduk.

Önüne gelen her işletmeye dağıtılan KGF kredilerini alan bazı işletmelerin dolar alıp, mevduata yatırdığına şahit olmuştuk.

Veyahut, KOSGEB'in sıfır faizli kredileriyle jeep, yalı alan patronları işitmiştik.

Burada 'istihdam-ihracat-katma değer' kavramlarının önceliklendirilmesi İvme Paketi'nin bu kez doğru yere adreslendiğini gösteriyor.

Özel bankaların pakette neden yer almadığına gelince...

Öğrendiğim kadarıyla, paket kamu bankaları tarafından hazırlanmış... Özel bankalar hiç davet edilmemiş... Bu pakette KOBİ Değer ya da KGF kredileri gibi Hazine garantisi yok.

Dolayısıyla özel bankalardan isteyenler aynı koşullarda kredi sunabilir.

Bekleyip göreceğiz...