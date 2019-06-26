Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği transfer sezonu başladı. Futbol kulüplerinde hummalı bir çalışma var. Dünyanın dört bir tarafından bomba transfer peşindeler.

Hemen hemen her gün spor kulüplerinin yabancı futbolcularla görüşmeler yaptığı, transfer gerçekleştirdiği, anlaşma sağladığı haberlerini okuyoruz.

Daha iki gün önce Fenerbahçe'nin Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı yazılıp çizildi. Sarı-Lacivertliler'in Laurent Koscielny için de düğmeye bastığı duyuruldu. Kulübün başkanı Ali Koç da 10-12 gün içinde 3-4 transfer yapılacağını söylüyor.

Peki ama bu transfer nasıl yapılacak?

Biliyorsunuz, futbol kulüplerinin UEFA ile yaptığı anlaşmalar ortada… Kulüpler, UEFA'nın mali denetim kuralları olan Finansal Fair Play'e uymak zorunda… Anlaşma çerçevesindeki bütçe açıklarını tutturamazlarsa ne transfer yapabilirler ne Avrupa'yı görebilirler. Kulüplerin UEFA yaptırımlarına yakalanmadan transfer yapmaları için tek yol bankalara olan 8 milyara yakın borcun yapılandırılması…

Orada durum ne derseniz…

Bankacılardan duyduğuma göre, şu anda imzaları atılma aşamasına gelen tek kulüp Trabzonspor… Kulübün bankalara 685 milyon TL borcu var. Borçlu bankalarla bugün yarın borç yapılandırma anlaşmasının tamamlanması bekleniyor. Dört büyükler içerisinde 4 milyar 250 milyon lira ile en fazla borca sahip kulüp durumundaki Sarı Lacivertliler'in durumu ise biraz daha karışık. Çünkü, kulübün borçlarının büyük bölümü Denizbank'ta… Biliyorsunuz, Denizbank yaklaşık 1 yıldır satış sürecinde. Rus Sberbank, bankanın yüzde 99.85'ini Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD'ye satacak. Ancak anlaşma nihayete eremedi. Bu nedenle bankada imza süreçleri yavaşladı. Anlayacağınız, borç yapılandırması için Denizbank'taki satış sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Transfer sezonu bitene kadar Sarı Lacivertliler borçlarını yapılandırmazsa ne olur?

Ya transferlerini yapar UEFA'ya para cezasıyla yırtar, ya da ara transfer dönemine kadar çivi çakamaz.