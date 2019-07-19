Geçen yıldan bu yana hemen hemen her gün felaket senaryosu yazılıyor. 31 Mart seçimleri öncesini hatırlayın. Ekonomik analiz yayınlamak yerine partizanlık yapan sözüm ona ekonomistler YouTube'da videolar yayınladı, muhalifler goy goy'a başladı. "Dolar 10 TL'ye çıkacak, borsa 70 bine düşecek, faiz tırmanacak" diye bas bas bağırdılar. Senaryoları çöp oldu. İstanbul'da seçimin tekrarlanması gündeme gelince yine aynı tayfa sahne aldı. O tahminleri de fos çıktı. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından medet umdular. Piyasalar bekledikleri tepkiyi göstermedi. Doğu Akdeniz ve S400'den rahatsız olan Avrupa yaptırım uygulayıp, ABD F35 programından bizi çıkarınca içimizdeki Amerikalılar "Bu kez Türkiye ayvayı yedi" diye ellerini ovuşturdu. Yine hüsrana uğradılar. Ne kadar algı yaparlarsa yapsınlar, borsa yükseliyor, faiz düşüyor, dolar artmıyor.

Misal, yerel seçimlerden önce 5.54 TL olan dolar kuru mayısta 6'yı geçse de çizilen onca kötü senaryoya rağmen 5.65-5.70 bandında kaldı. 93 bin civarında seyreden borsa, seçimlerin tekrarlanması sürecinde 83 bine düşse de bugün 102 bine kadar çıktı. 31 Mart öncesinde yüzde 21.1 olan 2 yıllık tahvilin faizi 17.76'ya kadar geriledi.

Bu veriler, felaket tellallarını fena üzdü!

Nereden mi biliyorum?

Çevremde birkaç tane var da ondan... Hepsine acıyorum, morali bozuk, suratları düşük... Attığım tweetlerin altına ergenler gibi yorum yapanları hiç saymıyorum bile...

Fakat iddia ediyorum ki, önümüzdeki süreçte bu arkadaşlar daha da üzülecek!

Çünkü, temmuz enflasyonu kamu zamları nedeniyle bir miktar beklentilerin üzerinde çıksa da ağustosta yeniden aşağı iniş trendini göreceğiz. Eylülde baz etkisi de eklenince tek haneli enflasyonu konuşuyor olacağız. Merkez Bankası önümüzdeki haftadan itibaren faiz indirimlerine başlayacak. Onu bankalar takip edince kredi ve mevduat faizleri düşecek. Bu durum, ister istemez yatırım ve tüketime canlanma olarak yansıyacak. Bütçe ikinci yarıdan sonra vergi indirimlerinin bitmesinin de etkisiyle düzelme eğilimine girecek. Bunlara, ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB'nin genişlemeci politikaları ile Türk varlıklarının cazip fiyatlarını da ekleyin. Bütün bu gelişmeler, önümüzdeki 3-4 ayda piyasalarda rallinin süreceğini gösteriyor. Anlayacağınız, ekonominin gelecek trendi, partizanlık yapanların çizdiği senaryoya benzemiyor. Yabancı yatırımcı bunun farkına vardı. Bakın, patır patır hisse topluyor. Sizce onlar aptal mı! Hayır değiller... Verileri analiz edip, trendi okuyup, Türk varlıklarına yatırım yapmanın 'akıllıca' olduğunu görüyorlar. Günlük siyasete takılıp, felaket tellallığı yapanların peşinde koşan, trendi okuyamayan 'sazanlar' ise kaybediyor.