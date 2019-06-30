Dolar düşer borsa çıkar

Erdoğan ile Trump görüşmesi hafta başında piyasalara olumlu yansıyacak. Analistler, ilk etapta borsanın 100 binin üzerine çıkacağını doların 5.60 TL’ye çekileceğini belirtiyor

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi piyasalara umut oldu. Türkiye'ye yaptırım olmayacağına dair mesajlar verildiğini belirten analistler, ABD'nin S-400 geriliminde yeniden müzakere diline geçmesinin ralliye neden olacağını söyledi.

Türkiye'de seçim belirsizliğinin ortadan kalktığını, küresel merkez bankalarının genişleme sinyali verdiğini, gelişmekte olan ülkelere yeniden para girişinin başlayacağını belirten analistler, "S-400 geriliminde de pozitif mesajların verilmesi piyasalar açısından olumlu algılanır" dedi. Hafta başında borsanın 100 binin üzerine çıkması, dövizin 5.60 TL'ye çekilmesi bekleniyor.



5.20 TL'YE DAHİ İNEBİLİR

Turkish Yatırım A.Ş. Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, görüşmenin piyasalar açısından beklentilerden iyi geçtiğini belirterek, "Trump, 'S-400 alımı Obama yönetiminin Türk dostlarına Patriot vermede oyalama yapmasının sonucu oldu ve bir nevi mecbur bırakıldı' diyerek hem ABD Kongresi'ne net mesaj vermiş hem de Türk şirketlerine yönelik yaptırım beklentilerinin önüne geçmiştir. CDS'lerimizin 500'lerden 394'lere gerilemesi, kurun 6.24 TL'den 5.75'e düşmesi, borsanın 96 bine çıkması piyasaların yaptırım beklentilerinin çok düşük seviyede olduğunun işaretiydi. Şimdi hem CDS tarafındaki gerilemenin devamını hem de dolarda önce 5.50, sonra 5.20 TL seviyelerini görebiliriz. Borsada ise önce 100 bin sonra 104 bin hedefi şaşırtıcı olmaz" diye konuştu.







100 BİNİ GEÇER

Garanti Yatırım Stratejisti Tufan Cömert de, "Pazartesi kur düşer. Yerli bireysel yatırımcılar bir süredir satış tarafındaydı. 5.60 TL'yi görürsek bir miktar alım yapabilirler. Borsa da endeks yeniden 100 binin üzerine çıkabilir. Faizde de Merkez Bankası'nın eli rahatlar" şeklinde konuştu.

GCM Yatırım Menkul Değerler'den ekonomist Enver Erkan ise, piyasaların bu zirveyi beklediğini hatırlatarak, "Kur tarafında 5.73'lerin altına hareketlenme bekleyebiliriz. G-20 öncesinde kritik destek seviyeleri üzerinde beklemede olan bir görüntü vardı. Borsada yukarı, tahvil faizi ve CDS'de aşağı hareket görülebilir" değerlendirmesinde bulundu.



KURDA PSİKOLOJİK EŞİK KIRILIR

İNVEST AZ Genel Müdürü Fatih Yeğenoğlu, Erdoğan- Trump görüşmesine ilişkin yabancılarda bir süredir pozitif beklenti olduğunu belirterek, "Yabancı yatırımcıların alımlarıyla borsa endeksi 95 bin seviyesinin üzerine çıkmıştı. Çok sert bir yükseliş olmasa da hafta başında borsada yukarı doğru hareketlenme başlayacaktır. Dolarda da 5.75 TL'nin altına doğru çekiliş görebiliriz. 5.75 TL seviyesinin altına inerse psikolojik eşit kırılmış olur, daha sonra satış eğilimi hızlanır" dedi. Seçimlere ilişkin belirsizliğin bittiğini, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal genişleme hamlelerinin gelişmekte olan piyasalara olumlu yansıyacağını anlatan Yeğenoğlu, şöyle konuştu: "Tüm bunlar gelişmekte olan ülkelere para akışının olacağını gösteriyor. Burada Türkiye olarak bizim de yüksek bir pay alacağını düşünüyorum. Kur yüksek, hisse senetleri dolar bazında çok düşük fiyatta. Yabancı yatırımcı Türk varlıklarına yatırım yapabilir. Yabancıların satışı yerlilerin dövize yönelme eğilimini de kırar."



TAİK: 100 MİLYAR $ HEDEFİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ

(DEİK)Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Erdoğan-Trump arasında yapılan görüşmede sağlanan ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Yalçındağ, şunları kaydetti: "Trump, Patriotlar'ın Türkiye'ye satışının Obama yönetimi tarafından reddedildiğini dünya kamuoyuna beyan ederek, Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacı konusundaki haklı tutum ve itirazlarını ilk kez ABD Başkanı düzeyinde kayda geçirmiş oldu. Türkiye'ye yönelik doğru müttefik bilinciyle hareket eden Trump iki ülke arasındaki krizi çözme girişimlerini, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını da dikkate alan yeni bir boyuta taşıdı. Bu tutumun krizin giderilmesi yönünde Kongre'ye de yansımasını umut ve temenni ediyoruz." Ticaret hacmi hedefinin 75 milyardan 100 milyar dolara çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yalçındağ, "Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.