Biliyorum, içinizden hemen başlayanlar çıkacaktır, "Yahu bu söylediğin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır" diye... Ama baştan belirteyim. Bu, benim kafamdan uydurduğum bir öneri değil... Hatta şöyle söyleyeyim, yarın devletten emekli ikramiyesi alacak milyoner bir işadamının isyanı!

Niye mi isyan ediyor?

Gelin anlatayım...

Geçenlerde işadamı (ismini yazmamı istemediği için bende kalsın) dostumuzla sohbet ederken laf lafı açtı. Konu, Kurban Bayramı öncesinde verilecek emekli ikramiyelerine geldi. Bir anda sesinin volümü yükseldi. Sinirli bir şekilde "Sen bilirsin, devlet bu emekli ikramiyelerine ne kadar para ayırıyor?" diye sordu. Ben de yaklaşık 12.5 milyon kişinin emekli ikramiyeleri için bütçeden çıkacak tutarın 10 milyar 800 milyon TL civarında olduğunu söyledim. Şaşkın şaşkın yüzüme bakıp "Devlet bu kadar zengin mi?" dedi. Önce ikramiye konusunu eleştireceğini düşünüp, "Sizin için bu para çerez parasıdır. Ama milyonlarca emekli için 1000'er TL ikramiye ilaç gibi oluyor. Kurban Bayramı'nda kurbanını alıyor, Ramazan Bayramı'nda evine alışveriş yapıyor" demeye kalmadan lafı ağzıma tıktı.

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