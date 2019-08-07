Biliyorum, içinizden hemen başlayanlar çıkacaktır, "Yahu bu söylediğin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır" diye... Ama baştan belirteyim. Bu, benim kafamdan uydurduğum bir öneri değil... Hatta şöyle söyleyeyim, yarın devletten emekli ikramiyesi alacak milyoner bir işadamının isyanı!***
Niye mi isyan ediyor?
Gelin anlatayım...
Geçenlerde işadamı (ismini yazmamı istemediği için bende kalsın) dostumuzla sohbet ederken laf lafı açtı. Konu, Kurban Bayramı öncesinde verilecek emekli ikramiyelerine geldi. Bir anda sesinin volümü yükseldi. Sinirli bir şekilde "Sen bilirsin, devlet bu emekli ikramiyelerine ne kadar para ayırıyor?" diye sordu. Ben de yaklaşık 12.5 milyon kişinin emekli ikramiyeleri için bütçeden çıkacak tutarın 10 milyar 800 milyon TL civarında olduğunu söyledim. Şaşkın şaşkın yüzüme bakıp "Devlet bu kadar zengin mi?" dedi. Önce ikramiye konusunu eleştireceğini düşünüp, "Sizin için bu para çerez parasıdır. Ama milyonlarca emekli için 1000'er TL ikramiye ilaç gibi oluyor. Kurban Bayramı'nda kurbanını alıyor, Ramazan Bayramı'nda evine alışveriş yapıyor" demeye kalmadan lafı ağzıma tıktı.
İşadamı dostum "Bir taraftan tasarruftan, harcama kısmaktan bahsediliyor, diğer taraftan hem Ramazan hem Kurban Bayramları'nda devletin kasasından 22 milyar TL ikramiye parası çıkıyor. Ben, Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı, Nihat Özdemir vs bir sürü işadamı Bağ-Kur'dan emekliyiz. Söylesene Allah aşkına! Bu paraya ihtiyacımız mı var? Neden ikramiye alıyoruz?
Eminim, herkes
ihtiyacı olana yardım yapıyordur. Ama
ne gerek var! Devlet ya belli gelir seviyesinin
üzerindekilere ikramiye vermesin,
ya da bize verilecek parayı da ihtiyacı
olanlara aktarsın" dedi.
Bunları anlatınca Anayasa'yı hatırlattım. Öyle ya, devlet belli bir gelir grubunun üzerindekilere ikramiye ödemeyerek 'eşitlik' ilkesine aykırı mı hareket edecek?
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Onun için de bir formül önerdi
. Tabii, bunun için SGK
'nın biraz çalışması hatta ince eleyip sık dokuması gerek! Önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli ikramiyesi için belli bir gelir limiti belirleyecek. Daha sonra SGK o gelir seviyesinin üzerinde olup, 1.000 TL ikramiyeden yararlanan kim varsa bulacak. Gidip onlardan ikramiyeyi almayacağına dair feragatname alacak.
Bence iyi fikir!
Bu öneri, bütçeye de yarar, gerçek ihtiyaç sahiplerine de...