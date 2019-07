Türkiye’ye güvenen kazandı

Mayıstan bu yana 10 milyar dolarlık yabancı girişi olduğunu belirten Bakan Albayrak, Türkiye’ye yatırım yapanların kazanacağını çarpıcı rakamlarla anlattı. Albayrak, “Son 1 yılda bu ülkeye güvenenler yüzde 20 ila 60 arasında kazandı. Olumsuzluklara inananlar yüzde 10-15 kaybetti” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığının bir yılını değerlendirdi. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Bakan Albayrak, "Enerji Bakanlığı görevine geldiğimde Rusya krizi olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geldikten sonra kur saldırısı yaşadık. Geçen 1 yıl birçok farklı manipülatif saldırının yaşandığı tarihi bir yıl oldu. Engin tecrübe edindik. Kolay bir yıl olmadı, zor bir yıldı. Tüm yaşananlara rağmen başarılıydı. En kötü senaryo gerçekleşmedi. Yeni Ekonomi Programı'nda 'dengelenme' süreci adını verdiğimiz hedeflerin de ötesinde bir yıl yaşadık. Sadece cari dengede değil, enflasyon, faizler ve büyüme anlamında... Yıl sonunda 2019 makro hedeflerimizin çok daha ötesinde kapatacağız. Yenilenmiş programı eylülde açıklayacağız" dedi.

ENFLASYON HEDEFİN ALTINA İNER

Enflasyonun yüzde 15.9 olan yıllık program hedefinin altında kalacağını dile getiren Albayrak, 1 yıllık dengelenme sürecinde faiz ve enflasyonun aşağı trende girdiğini, politik belirsizliklerin kalktığını, ötelenen talebin de başlamasıyla 2020'de daha pozitif bir döneme girileceğini kaydetti.

Albayrak, üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha olumlu bir sürecin yaşanmasıyla birlikte yıl sonunda büyümenin pozitif olacağını söyledi. İşsizlikte de en kötünün geride kaldığını vurgulayan Albayrak, ikinci yarıdaki toparlanmanın istihdama yansıyacağını kaydetti.







10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GİRİŞ

Türkiye'ye mayıstan bu yana DİBS, bono, swap, ödemeler dengesi, borsa kanalıyla 10 milyar dolardan fazla yabancı girişi olduğunu anlatan Bakan Albayrak, "Geçen hafta yabancılarla toplantı yaptık. Türkiye'ye güvenen insanlar son bir yılda yüzde 20 ila 60 arasında para kazandı. Olumsuzluklara inananlar ise yüzde 10-15 kaybetti" mesajı verdi. Bakan Albayrak, bundan sonra da Türkiye'ye yatırım yapanların kazanacağını söyledi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ İYİ İNŞA ETTİK

Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı yeni bir büyüme modeline geçtiğinin altını çizen Bakan Albayrak, ekonomideki dengelenmeden kastının 2001 ve 2009'dan farklı olduğunu da vurguladı. Albayrak şöyle konuştu: "1 yıl önce cari denge noktasında bu kadar iyi bir iyileşmeyi ben de beklemiyordum. Bu eskiden olduğu gibi ekonominin yavaşlamasından kaynaklanmıyor. İhracat geçmiş dönemde ithalatla sağlanırdı. Bugün ihracat artıyor ithalat düşüyor. Yeni dönemde dengelenme sürecinde akıllıca başarı hikâyesi yazacağız. Bağışıklık ve savunma sistemini çok daha iyi şekilde inşa etmiş bir Türkiye var. Artık birileri spekülatif bir adım atarken bir kere değil 100 kere düşünecek."







BANKALARA DA REEL SEKTÖRE DE MESAJ

Konut sektöründe bankalarda sistematik bir risk yaratacak sıkıntılı bir resim olmadığını anlatan Bakan Albayrak, reel sektörün mali kesime olan borçlarının yeniden yapılandırmasını öngören yasasla ilgili de şu mesajı verdi: "Burada 'devlet bu zararı alsın' gibi bir şey yok. Bankalar da reel sektör de kolaycılığa kaçmasın."

BÜTÇEDE AÇIK % 3'ÜN ALTINDA OLUR

Bakan Albayrak, borçluluk noktasında kamu olarak kaygılarının olmadığını, hanehalkı borçluluğunun dünyanın en düşük seviyesinde bulunduğunu, özel sektörün dış borçlarının ise back to back kredilerden kaynaklandığı için ciddi sıkıntı yaratmayacağını anlattı. Bakan Albayrak, bütçe açığı ve ekonominin kaynak ihtiyacını nereden karşılayacağına yönelik soruya da şu yanıtı verdi: "Geçen yıl cari açık 58 milyar dolardı. Haziranda fazla vereceğiz. Buraya giden finansman ihtiyacı minimize olacak. 2019'da bütçede giderlerde gerçekleşme yüzde 50, gelirlerde yüzde 46. İlk iki çeyrek ekonomik faaliyette yavaşlamanın da etkisi oldu. Üçüncü ve dördüncü çeyrekten sonra iyileşme daha net hissedilecek. İktisadi faaliyetteki iyileşmenin de başlamasıyla vergi gelirleri artacak. Bütçe açığı her koşulda yüzde 3'ün altında gerçekleşir."



HER TÜRLÜ FAİZ İNDİRİMİNE OLUMLU BAKARIM

Merkez Bankası'nın bundan sonra ne kadarlık bir faiz indirimi yapacağına ilişkin sorulara da yanıt veren Albayrak, "Banka elindeki veri setine dayanarak faiz kararını veriyor. Enflasyonun iyileşme trendine girdiğini çok net görüyoruz, bunun marjını bizim bilmemiz mümkün değil. Ama reel faiz ile politika faizi arasındaki marj çok açık... Birçok ülkeye göre... Benim şahsi fikrimi soruyorsanız, reel sektörün maliyetlerinin düşmesi anlamında her türlü faiz indirimine olumlu bakarım" dedi.







BU HAFTA FAİZ İNDİRİMLERİ GELECEK

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin bankalara yansımasının bu haftadan itibaren görüleceğini dile getiren Albayrak, "Şimdi hızlı bir şekilde mevduat faizlerinin düşmesine bağlı olarak kredi faizleri de düşecek. Bu hafta kamu bankalarından daha net adımları göreceğiz. Özel bankalarda belirli kredi cinslerinde hareketlenmenin başladığını görüyoruz" dedi.



VERGİ AFFI DÖNEMİ GERİDE KALDI

Hal Yasası'nın yetişirse bu yıl çıkacağını belirten Bakan Albayrak, vergi affı dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Vergi Reformu'yla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Albayrak, "Sonbahara paketi hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

DOĞU AKDENİZ'DEN 2020'DE OLUMLU HABERLER GELİR

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin petrol ve gaz arama faaliyetlerine de değinen Bakan Albayrak, "2020'lerde gerek deniz gerek off shore'da olumlu haberlere gebe bir süreç adım adım uygulanıyor" mesajı verdi.



MEMUR VE EMEKLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ

Kıdem Tazminatı Fonu konusunda tüm paydaşlarla konuşulduğunu söyleyen Bakan Albayrak, "Türkiye'nin bu yüzyılını dönüştüren bir reform planlıyoruz" dedi. Perşembe günü başlayacak toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili de konuşan Albayrak, memur ve emekliyi enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini vurguladı.







İHTİYAT AKÇESİNİN PARA BASMAYLA İLGİSİ YOK

Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye aktarılması konusunda yanlış bilgilendirilme olduğunu söyleyen Albayrak, "Bunun para basmayla uzaktan yakından ilgisi yok. Yedek akçe konusu TCMB bilançosunda bir kalemin yer değiştirmesiyle ilgili... Bu işlem tamamen emisyon hacmi içindeki bir işlem" dedi.



İFM 2021'DE REYTİNG ŞİRKETİ 2 AY İÇİNDE

Bakan Albayrak, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) fiziki ve içerik olarak 2021'de tamamlanacağını, milli reyting şirketi konusunda da 2 ay içinde adım atılacağını kaydetti.



ŞAHSİ KANAATİM TATİLİN UZAMAMASI

Bakan Albayrak, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmaması konusundaki fikrini de açıkladı. Albayrak, "Şahsi kanaatim, tatilin uzatılmaması..."dedi.