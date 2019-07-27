Faizi indirdik ne oldu battık mı, bittik mi?

Merkez Bankası'nın önceki gün gerçekleştirdiği 4.25 puanlık faiz indirimi ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarından enflasyona, savunma sanayisinden kur saldırısına kadar ekonomi ile ilgili önemli tespitlerde bulundu. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını hayati bir dönüm noktası olarak gördüğünü belirterek, "Bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz" dedi.

KADEMELİ İNDİRİM SÜRMELİ

Uzun zamandır, yüzde 24 oranındaki faizlerin Türkiye için oldukça yüksek olduğunu savunduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bundan ne kadar rahatsız olduğumu uzun yıllardır hep söyledim. Ama bunu maalesef o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Ne dediysek, hep böyle oyalama taktikleriyle gittiler. Her dile getirdiğimizde birileri çıkıyordu, faiz oranlarında dramatik düşüşlerinin ekonomiyi tepetaklak edeceğini öne sürüyordu. Merkez Bankası faizlerde 4.25 puanlık bir düşüşe gitti. Peki ne oldu, battık mı, bittik mi? Her şey yerle yeksan oldu mu? Hayır. Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Zira, olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir. Tekrar söylüyorum, faiz düştükçe enflasyon düşer, faiz çıktıkça enflasyon da çıkar. Diğerleri yan unsurlardır. Yüksek faiz oranları Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük engeldir" ifadelerini kullandı.

SEN ANLAMAZSIN BAY KEMAL

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Havaalanı yaptıkları için övünüyorlar, kaça yaptıklarını bilmiyorum, şehir hastanelerini kaça yaptınız bilmiyorum' sözlerini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Sen o işlerden pek anlamazsın, sen yalana devam et. Bunları benim halkım biliyor Bay Kemal, sana yine anlatayım, yap-işlet-devret mekanizması diye bir mekanizma var, bunu kafana koy, öğren bunu" diye konuştu. Dünyanın bu sistemi bugün Türkiye'den öğrendiğini belirten Erdoğan, "Senin bunu bizden öğrenme niyetin yok ama biz icraatımızla ortadayız. Bunu, iş bilen adamların varsa onlara sor, sana anlatsınlar" dedi. Başkan Erdoğan, Ankara Polatlı'daki TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'ndaki konuşmasında da faiz indirimi ile ilgili şunları kaydetti: "Yüzde 24'ten 19.75'e düştü. Daha düşecek. Yıl sonuna kadar daha çok düşecek. Benim çiftçim, yatırımcım, girişimcim bu faiz belası altında ezilmeyecek. Yatırım, istihdam, üretim, rekabet gücü artacak, böylece Türkiye büyümeye devam edecek."

Başkan Erdoğan: "İhanet içinde olanlar bedelini de ağır öderler"

ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK

Yılın ikinci yarısında daha güçlü bir toparlanma beklediklerini bildiren Başkan Erdoğan, gıda fiyatları başta olmak üzere tüm alanlarda suni olarak artan fiyatları düşürmek amacıyla gerekli önlemleri süratle aldıklarını, piyasaları rahatlatmak için bazı sektörlerde KDV ve ÖTV indirimleri yaptıklarını söyledi. Başkan Erdoğan, yaz aylarıyla birlikte fiyatların normalleştiğine dikkati çekti. Önlemlerle birlikte sıkı para ve maliye politikası sayesinde birilerinin "yüzde 40'ı bulacak" dediği enflasyonda haziran itibarıyla yüzde 15.7'nin yakalandığını söyleyen Beşkan Erdoğan, "Gelişmeler, enflasyonun yılın ikinci yarısında tek haneli seviyeleri göreceğimizi işaret ediyor" dedi.

FINDIK MÜJDESİ

TMO'nun taban fiyatlarını açıklayarak fındık üreticilerine müjde vermek istediğini ifade eden Erdoğan, yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyatının kilogramda 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyatın kilogramda 16.5 lira olduğunu, buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı destek eklendiğinde kilogram fiyatlarının fiilen 19 lira ile 18.5 lira arasına geldiğini kaydetti. Erdoğan, Polatlı'daki konuşmasında da üreticilere bir müjde daha verdi. Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz" dedi.



10 TL'LİK KUR HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKTIK

Piyasa şartlarında karşılıklı güvene dayalı ortam güçlendirilirken Türkiye'ye önemli bir kabiliyet kazandırıldığını belirten Erdoğan, sermaye piyasasında da önemli adımlar atıldığının altını çizdi. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı ile sermaye piyasalarına bir ürün kazandırıldığını hatırlatan Erdoğan, son 10 yılda yapılan VDMK ihraç tutarının ikiye katlanarak ülkeye 4 milyar liranın üzerinde bir finansman sağlandığını bildirdi. Erdoğan, "Atılan bu adımlarla, kuru 9-10 liraya çıkarma çabasında olanların heveslerini kursaklarında bıraktık" dedi.