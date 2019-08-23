Ciğerlerimiz yandı, bitti, kül oldu... Neyin kafasındayız!

Vallahi akıl alır gibi değil...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li Türk Hava Kurumu'nun (THK) yangın söndürme uçaklarının işe yaramadığını anlatıp, "3 uçağın motoru arızalı şekilde duruyor, 3 tanesi yağ akıtıyor.

Binmek isteyen buyursun, uçsun" diyor. Hemen ardından THK'dan ismini vermeyen bir yetkili çıkıp "Uçaklarımız ne bozuk, ne eski, ne yağ kaçırıyor.

Buyrun gelin" açıklaması yapıyor. Sonra THK'nın eski başkanı Kürşat Atılgan ve Merkez Denetleme Kurulu üyeleri kafasını uzatıyor. (Belli ki, onlar da bu meseleyi yeni yönetimle hesaplaşma malzemesi yapma niyetinde... Zira Ekim 2018'de Kürşat Atılgan yönetiminin yerine Balyoz kumpası mağdurlarından emekli pilot Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu geldi. Sonra içerisi karıştı. Yönetim kurulu istifa etti, Nogaylaroğlu Haluk Pekşen'e yetkilerini devretti, Merkez Denetim Kurulu genel kurul istedi. Yeni başkan eskisine suç duyurusunda bulundu.

Falan filan... Yani kurumda garip şeyler oluyor) Haa, bu arada Haluk Pekşen'i tanımayan var mı bilmiyorum.

Kendisi CHP'nin Parti Meclisi Üyesi... Hani geçtiğimiz günlerde THK uçaklarının AK Parti tarafından özellikle yangına müdahale için kullandırılmadığı iddiasını ortaya atan şahıs... Baktığınızda, adam THK'nın avukatı veyahut imza yetkilisi...

Yani kimin eli, kimin cebinde belli değil!

Görevi yangına ne şekilde olursa olsun müdahale etmek olan bakanın, her gün canlı yayınlara çıkıp, THK polemiğine girmesini doğru bulmuyorum.

Ama THK içinde dönen dolapların da farkındayım.

Onların da derdi yangın falan değil...

Malum, THK, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanından 16 ay sonra kurduğu bir kurum... Gazi 'İstikbal göklerdedir' ilkesiyle burayı kurdu. Fakat uzun zamandır kurumda olan bitene bakarsanız yönetimler ilkeyi 'İstikbal paradadır' diye değiştirdi. Fi tarihinde belki iyi yönetimler gelmiş olabilir. Ancak ben kendimi bildim bileli THK'yı sadece yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla hatırlıyorum. Hatta peşkeş çekilen binalar, yüksek faizle alınan borçlar, kurban derisi tartışmaları, FETÖ'cü çalışanlarla...

Anlayacağınız, kurumdaki büyük rant, tuzu kokutmuş durumda... Atatürk'ün mirasını yiyen yiyene... Biliyorum CHP'liler, Atatürkçüler, solcular beni topa tutacak, tutsun...

Önerim, THK'nın kapatılmasıdır.