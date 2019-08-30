Defaaten yazıp, çizdik... Birçoğunun isimlerini verdik... Hatta bazı kararlardan geri adım attırdık... Ama sağolsun mahkemeler durmak bilmiyor...

Adam FETÖ'nün derneği TUSKON'da iki numara, 17-25 hükümete darbe kumpası başarısız olunca ilk firar eden tayfadan, Adana'daki FETÖ/ PDY iddianamelerinin birçoğunda örgüte kaynak aktaran mütevelli heyetinde birinci sırada yer alıyor. Bakıyorsunuz, mahkeme önce TMSF'den şirketi alıyor sonra 'hooppp' eski sahibinin kucağına atıyor.

Kimden mi bahsediyorum?

2016'da kayyum atanan Süvari Giyim'den... Hatırlıyorum, eski bir çalışanından 17-25 Aralık sonrasında patronunun, ailesiyle birlikte tası tarağı toplayıp Uganda'ya firar ettiğini duymuştum. O dönemden sonra buralara gelip gitti mi bilmiyorum. Ama şirketin sahibi Ahmet Coşkun'un FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e olan bağlılığı sır değildi. Kapatılan FETÖ derneği TUSKON'un başkanı Rıza Nur Meral'in sağ kolu olduğunu, Adana'da topladığı himmetleri, hakkındaki MASAK, TMSF raporlarını, AGİD ve üniversite yöneticileriyle gerçekleştirdiği örgüt sohbetlerini daha pek çok suç dosyasını herkes biliyor. Sadece o da değil... Karteks Tekstil, Başaran PVC, Doğanyapı A.Ş. gibi sahipleri hapisteyken eski ortaklarına devrolunan şirketler de var. Adana'da 11. Ağır Ceza Mahkemesi bu şirketlerdeki TMSF kayyumluğunu önce denetim kayyumluğuna çevirmişti. Sonra devletin müsadere kararlarına ret vermişti. Şimdi de mahkeme patır patır iade kararları çıkarıyor.

Oldu olacak, TUSKON'u da yeniden açtırıp, Rıza Nur Meral'i başına koysunlar!!!

Merak ediyorum, FETÖ'den firar eden, hapiste yatan sahiplerine iade edilen şirketlerin yeniden örgüte kaynak aktarıp aktarmadığını kontrol edecek bir mekanizma var mı? Yarın öbür gün bu şirketler yeniden Pensilvanya'ya para aktarıp, örgütün finans gücünü toplarsa ne olacak? İade kararlarını veren mahkemeler bu sorulara cevap verebiliyor mu!