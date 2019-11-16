Belki bu köşede onlarca kez yazdım. Hani derler ya, söyleye söyleye dilimde tüy bitti diye... Aynen öyle bir durum...

Biliyorsunuz, ağustostaki kur saldırısının ardından ivme kazanan türbülanstan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde başlayan dengelenme adımlarında kamu bankaları elini değil adeta gövdesini taşın altına koydu.

Özel bankalar ise tam anlamıyla sınıfta kaldı. Ufacık bir destekle ayakta duracak firmalara para vermemek için direndiler. Borç yapılandırmalarında sürekli işi yokuşa sürdüler.

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine anında reaksiyon göstermekten çekindiler.

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Şimdi düzeldiler mi, derseniz...Maalesef bazılarında bir gram ilerleme yok!Biliyorsunuz, son dönemde zor durumdaki firmalar için bir çıkış yolu olan finansal yeniden yapılandırmalar hukuksal altyapıya oturtuldu. Bankalar Birliği tavsiye kararı çıkardı.Borcunu yapılandıran şirketlerin üreterek yeniden ekonomiye katkı sağlamaları amaçlandı.Bankalar da alacakları için, iyi niyetli şirketlerle tekrar masaya oturmaya başladı. Tek dert, ödeme yeteneklerini iyileştirip firmaları yaşatmak, üretimi sürdürmek, istihdama destek olmaktı.Ancak...Bunca gayrete rağmen, "bizim alacağımız diğerlerine göre daha az, hemen tahsil edelim, kolaylık sağlamamıza gerek yok" mantığıyla hareket eden bazı bankalar ortaya çıktı.Düşünsenize,. Öyleolunca da yapılandırma sürüncemedekalıyor.

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