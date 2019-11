Cep’e deprem için acil durum butonu

Turkcell, AFAD ve kamu kuruluşlarıyla deprem gibi acil durumlar için yeni bir teknoloji geliştirdi. Genel Müdür Erkan’ın ‘Acil durum butonu’ dediği uygulamayla, cepten 10 kişiye otomatik lokasyon bilgisi gidecek

İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından harekete geçen Turkcell, yeni bir teknoloji geliştirdi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kamu ve AFAD ile çalıştıklarını, görüntülü haberleşme ve mesajlaşma sistemi BiP üzerinden geliştirilen yeni sistemi lanse edeceklerini söyledi. Erkan, "Deprem gibi anlarda en sevdiğimiz, en çok ulaşmak istediğimiz 10 kişiye otomatik olarak mesaj atabileceğimiz, mesajla bilgi paylaşabileceğimiz ve lokasyon bilgisini gönderebileceğimiz bir platform geliştiriyoruz: Acil durum butonu" dedi.



HER YIL 1 MİLYON MÜŞTERİ

Şirketin 3 yıllık stratejisini Londra'da açıklayan Erkan, 2022 sonuna kadar her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "Bunun bir kısmını rekabetten, daha çoğunu yeni hizmetlerden ve yeni müşterilerden kazanacağız. Özellikle de faturalı müşterilerden olacağını söyleyebilirim" dedi.



3 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Turkcell'in teknolojik altyapısı için son 5 yılda o günkü kurlarla hesaplandığında 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını belirten Erkan, "Gelecek 3 yılda da 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. 2014'ten bu yana ise yine o yıllardaki kurlarla hesaplandığında 11 milyar dolardan fazla vergi katkısı sağladık" dedi. Erkan, Turkcell'in yatırım yaparken hissedarlarına kazandırmaya devam ettiğini de aktararak, "2010'dan bu yana hissedarlarımıza yaklaşık 3 milyar dolar temettü dağıttık. Böylece, BİST 30 endeksinde işlem gören ortalama bir şirket kadar değeri hissedarlarımızla paylaştık. Önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımıza kazandıracağız"diye konuştu.



TELEFON KİRALAMA DÖNEMİ

Turkcell Finansman A.Ş.'nin işlerinde taksit sayılarının sınırlandırılmasından sonra yüzde 25-30 yavaşlama olduğunu belirten Erkan, "Taksit sınırlanınca akıllı telefon alım hızı düştü. Finansman A.Ş. ile yeni işlere giriyoruz. Örneğin, kurumlara taksitle değil de kiralama yoluyla akıllı cihazlar sağlamak gibi. Kurumlar, 'Biz akıllı telefon sahibi olmak istemiyoruz. Telefonların ömrü zaten çok uzun değil. Bunları bize kiralamanızı daha çok tercih ederiz' diyor. Kurumlara teknoloji yatırımı konularda finansman sağlama gibi konulara yatırım yapacağız. Turkcell Finansman A.Ş.'nin işlerindeki yüzde 30'luk daralmayı da bu tür işlerle bir şekilde kapatmayı planlıyoruz" dedi. Erkan, yerli otomobil işine çok inandığını da söyledi.







3 YILLIK STRATEJİ

Gelir büyüme hedefi 13-16%

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) 39-42%

Her yıl hedeflenen müşteri sayısı 1 milyon

Üç yılda yapılacak yatırım tutarı 3 milyar dolar



OPERATÖRLER ARASINDA KARA LİSTE

Blockchain teknolojisine yatırım yaptıklarını anlatan Erkan, "Örneğin faturalarını ödemeyen müşterilerin bilgisini bu teknolojiyi kullanarak diğer operatörlerle paylaşmaya başladık. Operatörler birbirleriyle bilgi paylaşmadığından operatörleri dolaşarak hiç para ödemeden hayatını sürdürenler olabiliyor. Üç operatör olarak fatura ödemeyen müşteri oranını ciddi oranda aşağıya çektik" değerlendirmesinde bulundu. Yeni uygulama bankaların kara listelerini hatırlattı.



DİJİTAL GELİRİ 2.5 KAT ARTACAK

Bu yılın başında tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak alanı belirlediklerini anımsatan Erkan, "BiP'ten gönderilen mesaj sayısı 2016'da aylık 223 milyon iken bugün 106 kat artarak 24 milyara ulaştı. TV+ izleme için harcanan data 600 bin GB iken 22 kat artarak 13 milyon GB'a yükseldi. Fizy ile dinlenen şarkı sayısı ise 92 milyondan 612 milyona geldi. Dijital uygulama gelirimizi üç yılda 2.5 kat artıracağız" dedi. Mobil şebeke üzerinden fiber hızına internet sağlayan dijital ev çözümü Superbox'ta kullanıcı sayısının yıl sonunda 300 bini aşacağını belirten Erkan, "2022'de Paycell ile aylık ortalama 17 milyon kişi ödeme yapacak. 41 milyar liralık işlem hacmine ulaşılacak" mesajı verdi. Superonline'ı halka açabileceklerini, Paycell gibi dijital servisleri almak için de kapılarını çalan çok yatırımcı olduğunu anlatan Erkan, "Bir ara Global Tower'ı satmayı denedik, olmadı. Şimdi yapabiliriz" dedi.



SAHTE KİMLİKLE HAT ALIMINA SON

Erkan, yapay zekayı kullandıklarını belirterek, "Görüntü işleme teknolojisiyle sahte pasaport ve kimliği ayırt edebiliyoruz. Kimlik bilgileriyle eşleştirme yapılıyor. Sahte kullanım minimuma indi" dedi.