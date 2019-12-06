Hafta ortasında Sabancı ailesinin mayıs ayında Evren Rıfkı Ünver ve Rukiye Devres Ünver'in de içinde olduğu True Value Capital Partners'a sattığı Temsa'da bir şeylerin döndüğünü yazdım. Biraz araştırınca pandoranın kutusunu açtığımı fark ettim. İzninizle bugün yeniden aynı konudan devam edeceğim…

Yazımla aynı gün Temsa'dan alacağı olan bankalar, borçlarından dolayı haciz işlemlerine başladı.

Bazı araziler ve otobüslerin üzerine haciz konuldu. Hatta iş onunla da kalmadı. Bankalar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılıktaki suç duyurusu, hem Ünverler hem de Sabancı ailesiyle ilgili... Benim de sorduğum ama yanıt alamadığım bazı soruların cevapları da bu suç duyurusunda var. Gelin bu suç duyurusundan yola çıkarak meseleyi daha net anlatayım…

Suç duyurusundaki iddialara göre, yılbaşında Temsa'nın bankalara borcu 850 milyon TL'yken, Sabancı Ailesi yeni kredi alıyor.

Şirket, mayıstaki satıştan üç-beş ay önce bazı bankalara 500 milyon TL borçlandırılıyor.

Bu paranın bir kısmıyla Akbank'ın daha önce şirkete kullandırdığı krediler kapatılıyor.

Kalan parayla borçlar azaltılmıyor.

Nakit para şirket kasasına konuyor. O dönemde şirket kâr dağıtımı yapmaktan da vazgeçiyor.

5 ay sonra da Sabancı ailesi şirketi satmaya karar veriyor.

Temsa'nın Ünverler'e satıldığında borcu 1.3 milyar TL civarında… Şirketin kasasında ise 700 milyon TL'nin üzerinde sıcak para var. Temsa, bu haliyle, Ünverler'e teslim ediliyor.

Onlar da alır almaz kâr dağıtımı yapıp temettü alıyor. Ünver, paranın bir kısmını İsviçre'ye çıkarıyor. Bir kısmıyla da Temsa'nın satış bedelini ödüyor.

Öyle tesadüfler var ki… Mesela, şirketin Ünverler'e satış rakamı 375 milyon TL civarındaydı.

Bu rakamla Ünverler'in İsviçre'ye çıkardığı parayı toplayın.

Neredeyse Sabancılar'ın satıştan önce aldığı kredi kadar!

Anlayacağınız, ortada tuhaflıklar zinciri var… Bana kalırsa, zihinler daha fazla bulanmadan, Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri olan Temsa'ya halel gelmeden şu soruların cevaplanması gerekiyor.

Birincisi, Sabancı ailesi Temsa'yı kasası doluyken neden piyasada 'ucuz' denilen fiyata sattı?

İkincisi, Ünverler, Temsa'yı şirketin kasasındaki sıcak parayla mı aldı?

Üçüncüsü, Sabancı ailesi Temsa'yı satıştan üç-beş ay önce neden 500 milyon TL borçlandırdı?

Eminim, o dönemde Temsa'nın en tepesindeki isim olan, şimdi ise Sabancı Holding CEO'luğu yapan Cenk Alper neler yaşandığını biliyordur.

Anlatırsa kamuoyu da aydınlanır!