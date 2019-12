Kredide yeni dönem başlıyor

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2020’den sonra ekonomide iyileşmenin belirginleşeceğini belirterek, “Vakıfbank olarak kredi mantığını değiştireceğiz. Vatandaşın ödeme gücüne göre kredileri dizayn edeceğiz. Reel sektöre uzun vadeli kredinin önünü açacağız” dedi

Vakıfbank Genel Müdürlük koltuğuna 6 ay önce oturan Abdi Serdar Üstünsalih ilk röportajını SABAH'a verdi. Genel müdür olduktan sonra bankanın dijital altyapısını yenileyen, 'en teknolojik banka' olma hedefiyle yüzde 100 yerli ve milli ürünler çıkaran, ekonomiye 9 ayda 330 milyar lira kaynak aktaran Üstünsalih ile 2020'yi konuştuk...



Makro göstergelerde dengelenme adımlarının etkilerini görüyoruz. Peki sahada durum nasıl?

Göreve başladığım günden bu yana Türkiye'deki 26 bölgemizi 'Hedef Tek, Güçlü Gelecek' buluşmalarımızla ziyaret ettim. Hem şubelerimizin sesini duymayı hem de müşterilerimizi sahada dinlemeyi önemsiyorum. Şimdi de Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın "Türkiye için Değişim Başlıyor" diyerek başlattığı il programlarına katılıyoruz. Sahada inanılmaz bir geri dönüş var. Hava bambaşka... Herkes 2020'den çok umutlu... Kamu bankalarına da 'iyi ki varsınız' diyorlar. Biz bu ziyaretlerin ardından kredi mevzuatlarımızda birtakım değişiklikler yaptık. İllere göre limitleri değiştirdik. Örneğin, sanayi şehrindeki şubelerde İVME Paketi limitini artırdık, diğer illerde de neye ihtiyaç varsa onun limitini artırdık. Limit çeşitlendirmesi yaptık. İş dünyasının bürokrasiyle zaman kaybetmesini önlemeye çalışıyoruz. Ziyaretlerimiz, bize yeni müşteriler de kazandırdı. Son 6 ayda KOBİ ve bireyselde aktif yüzde 10 müşteri kazanımı gerçekleştirdik.







KALİTELİ AKTİF, DÜŞÜK NPL ORANI



2020'de siz ne bekliyorsunuz?

Ben ilk çeyrekten sonra iyileşmenin daha da belirginleşeceğini düşünüyorum. 2020 yılından itibaren stoklar bitecek. Talep var, üretim canlanacak. Üretici talebi karşılamak için ilave makine yatırımları da yapacak. Dolayısıyla ticaret daha hızlı dönecek. Bu da vatandaşa yansıyacak. Bugüne kadar özellikle de kamu bankaları olarak bizler sıkıntı yaşayan reel sektörü yaşatma tarafında yer aldık. Biz bankalar olarak reel sektöre parayı kazanmak için veriyoruz. Neden onları öldürelim? Bu mantıkta, borç yapılandırmaları yaptık. Şu anda çok sıkıntıda sektör yok. Konutta faiz indirimlerinden sonra canlanma başladı. Keza otomotivde de öyle... Geçen gün bir araç kiralama şirketi geldi. Almak için araba bulamadıklarını söylüyor. Önümüzdeki dönem krediler açısından da daha sağlıklı olacak.



Ne gibi?

2020'de Vakıfbank olarak kredi mantığını değiştireceğiz. Biliyorsunuz, kredi süreçleri hemen hemen her bankada aşağı yukarı aynı... Vadeler de ödemesiz dönemler de itfalar da... Mantık herkeste aynı işliyor. Biz 2020'den itibaren yeni bir sisteme geçiyoruz. Detaylarını anlatmayayım ama vatandaşın ödeme gücüne göre kredileri dizayn edeceğiz. Bir iş kuracaksınız, kredi çekeceksiniz, onun geri ödemesini kazanacağınız ciro-kâra göre belirleyeceğiz. Böylece reel sektöre uzun vadeli kredinin de önünü açacağız.







Banka olarak 2020 hedefleriniz nedir?

Bu yıl aktifte 4'üncü olduk. Buradan geri gitmeye niyetimiz yok. 2020'de aktif büyümemiz devam edecek. Sorunlu kredi (NPL) yaratmadan kaliteli aktifle ve selektif büyüyeceğiz. Kredi türlerinde daha seçici davranmamız gerekiyor. Yani özellikle ithal ikame ürün üreten, istihdam yaratan, ekonomiye katkıda bulunan projelere daha fazla destek vereceğiz.



FİNANS MÜHENDİSLİĞİ İLE ÜRÜNLER ÇIKARIYORUZ



Siz geldikten sonra birçok yeni ürün çıktı. 2020'de yeni ürün var mı?

Klasik bankacılık yapmıyoruz. Bir nevi finans mühendisliği yapıyoruz. İnovasyona ve dijitale çok önem veriyoruz. Sürekli yeni ürün çıkarıyoruz. 2020'de de olacak. 63 kişinin çalıştığı bir Ar-Ge merkezimiz var. Biz fikri sunuyoruz, onlar üzerinde çalışıp, ürüne dönüştürüyor. Beyin göçünün tersine çevrilmesini önemsiyoruz. İyi eğitimli, geniş görüşlü, açık zekâlı gençleri kazanmamız lazım. Önümüzdeki günlerde 'Hack to the Future' etkinliği yapacağız. Gençler 300'ün üzerindeki projelerini burada tartışacak, onları bankacılık ürün ve hizmetlerine dönüştüreceğiz. Ürünlerimizin tamamı yüzde 100 yerli ve milli... Geçmişte bunlara ciddi paralar harcanıyordu. Son iki ayda devreye aldığımız SKY Limit, V Bankoçek, ViBi, Çek Okuma Otomasyonu gibi ürün ve hizmetlerle sektörde ilkleri yaptık. Mesela, Bankoçek ürününü anlatayım. Göreve geldikten sonra ekibe bir çalışma yaptırdım. 2007'den bu yana bankaya düzenli taksit ödeyenlerin sayısını çıkarttırdım. 48 bin müşteri türbülansa rağmen zamanında ödemelerini yapmış. Yani borcuna sadık müşteriler. 'Bunlara Bankoçek verelim, aktif para olarak kullansınlar, kredi maliyetlerinden de kurtulsunlar' diye düşündük. Şu anda 42 bin müşteri bu ürünü kullanıyor. Çekin arkasında Vakıfbank garantisi olduğu için alan da veren gönül rahatlığıyla bunu kullanıyor. SKY Limit'te de ödeme alışkanlığı düzenli olan vatandaşlara 'gelin size çatı limit verelim, onu siz kullanacağınız alanlarda kendiniz dizayn edin' diyoruz.







İVME'YE 6 MİLYARLIK KAYNAK SAĞLADIK



İVME Paketi'nde reel sektöre sağladığınız kaynak ne kadar oldu?

Konut, bireysel ihtiyaç ve otomotiv kredisi ile hane halkına destek sağlarken, İVME ve istihdama dayalı kredi paketleri ile de üreticiye güç verdik, vermeye devam ediyoruz. Destek paketleriyle ve farklı segmentlere yönelik kampanyalarla özellikle reel sektörü, yerli üretimi ve ihracatı destekliyoruz. İvme Paketi çıktığından bu yana 6 milyar TL kredi kullandırdık.







DİJİTALDE İLKLERİ YAPMAK İSTİYORUZ



Dijital bankacılıkta hedefiniz nedir?

Dijitalleşmeyi odağımızda tutuyoruz. Dijitale yön veren banka olup ilkleri yapmak istiyoruz. Noterlerle, tapuyla, Merkez Bankası'yla entegrasyon süreçleri başlattık. Adalet Bakanlığı'yla bir proje yaptık. Ön ödemeli kart çıkardık. Mahkumlar artık bunları kullanacak. Hapishanede nakit hareketi bitecek. 2 pilot yerde yaptık, şimdi bunları yayacağız. Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile vekaletname ve azilname sorgulamalarının daha hızlı ve güvenli yapılmasını sağlayacak TNB Bilişim Sistemi Verilerinin Paylaşımı Protokolü'nü imzaladık. Entegrasyon ile vekaletname ve azilname sorguları online olarak gerçekleştirilebilecek. Ana bankacılık yazılımımızı kendimiz yazdık. Fintechlerle en çok çalışan bankalardanız. İlk Blockchain teknolojisini biz yaptık.



DİJİTAL KREDİ PROJESİ

POS'larda QR kod ile ödeme işlemlerinin yapılması çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Üstünsalih, "Dijital imza ve dijital onay ile hem sınırları kaldırdık hem güvenliği artırdık. 2020'de KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak olan Dijital Kredi Projemizi devreye alacağız" dedi.