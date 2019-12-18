Döviz kurları üzerinden felaket tellallığı yapanlar uzun süredir sessizlerdi. Çünkü, 6 aydır dolar kuru 5.70-5.80 TL aralığında gidip geliyordu. Euro da 6.40-6.50 TL arasında sıkışmıştı. Son birkaç gündür yabancı fonların Noel tatili öncesinde yıl sonu pozisyon kapatma telaşı, kurda hareketlenmeye neden oldu. 'Yalancı çobanlar' durur mu? Hemen harekete geçti. Dolar 5.88, euro 6.56 TL olunca yine kurtlandılar!

"'Faiz düşüyor, kur artmıyor' diyordunuz ne oldu?" mealinde konuşmalar yapmaya başladılar. Akılları sıra vatandaşı ürkütme peşindeler... Eminim, birkaç güne kadar hareketlenme durduğunda yine kafalarını döviz kurları konusunda kuma gömerler.

Hatırlayın, geçen yıl ağustos ayındaki kur saldırısından sonra neler dediler?

Her gün sosyal medyaya çıkıp "Dolar 8 TL olacak", "Şimdi olmadı birkaç güne 10 TL'ye çıkar", "Göreceksiniz 10 TL değil 15 lirayı bulur" videoları yayınlıyorlardı.

Ne oldu?

Ağustostaki kur saldırısında 7.20 TL'yi gören dolar alınan önlemlerin de etkisiyle 5.20 TL'ye kadar geriledi. Yüzde 25 düştü.

Peki ya onlara inanıp elindeki avucundaki parayı dolara gömenler...

Hepsi kaybetti...

Bakın size bir örnek anlatayım.

Geçenlerde yakın bir arkadaşımın komşusu feveran etmiş. Sosyal medyada doların yükseleceğini söyleyenlere inanıp, parasını dövize yatırdığını anlatmış.

Adamcağız, doların 10 TL'ye çıkacağı umuduyla 6.20 TL'den 200 bin dolar almış!

Sonuç, hüsran tabii ki...

Zarar edince elindeki birikimini, üzerinde hiç bilmediği adamların fotoğrafının olduğu paralara yatırdığı için pişman olmuş elbette... Arkadaşıma "Ben bunun hesabını kimden soracağım" diyormuş...

Güzel kardeşim, soracağın yer belli değil mi?

Git, seni doların 8 TL'ye, 10 TL'ye, 15 TL'ye çıkacağına inandıran sosyal medyadaki 'yalancı çobanlar'ın kapısına dayan. Hatta kapılarına dayanmakla kalma bence dava aç!