Türkiye'nin nereden nereye geldiğini birilerine anlatmak istiyorsanız, kamu bankalarını örnek gösterin. Hatırlayın eski günleri… Batıklar, görev zararları, devletin üzerine binen yükler…

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O günlerden sonra köprünün altından çok sular aktı.Genel müdürlerinin söylediği her söze dikkat kesilirdi. Bugün birçoğunun esamesi okunmuyor.Asli görevlerine döndüler. Bilançoları düzeldi. Özkaynakları arttı. Rasyoları iyileşti.İyi ki de öyle oldu…Zira, Türkiye ne zaman türbülansa girse meydana çıkıyorlar. Milli seferberlik ruhuyla finansal cephede mücadele ediyorlar. Ekonomik istikrarın sağlanması için kritik rol üstleniyorlar.

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Hatta şöyle söyleyeyim… Artık kendi kendilerine yarışıyorlar.Biliyorsunuz,. Birincilik Ziraat'in… Onuİş Bankası ve Halkbank takip ediyor. Vakıfbank hemen enselerinde…Geçenlerdeile sohbet ettik. Göreve başladıktan sonra "Aktifte 4'üncü olduk. Buradan geri gitmeye niyetimiz yok" demişti.Olur mu derseniz… Neden olmasın?

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Türkiye Varlık Fonu'nun 7 milyar TL'lik sermaye enjeksiyonundan sonra bankanın çekirdek sermayesi de güçlendi. Bundan sonra 130-140 milyarlık kredi vermesinin önü açıldı. Genel Müdür Üstünsalih de azimli ve çalışkan… Sahada dolaşıp ekibi iyi motive ediyor. Aktif-pasif dengesini sağlıyor.