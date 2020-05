Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıldır bürokratik oligarşiyi bitirmek için nasıl mücadele ettiğini biliyoruz. Her platformda şikâyetini dile getiriyor.

Duyduğunda özel sektörün önüne bariyer çeken bürokratları uyarıyor. Memlekette taş üzerine taş koyanı başının üzerinde taşımaya çalışıyor.

Fakat…

Bunca samimi gayrete rağmen bir türlü prangalardan kurtulamıyoruz.

Öyle şeyler duyuyorum ki, 'yuhh be kardeşim' diyesim geliyor.

Neden mi?

Gelin olayı anlatayım… Bir sabah telefonum çaldı, arayan KOBİ düzeyinde bir tekstilci... Başından geçenleri anlatıyor. Avrupa'ya gömlek ihracatı yapıyor, 150 kişiye istihdam sağlıyor, ülkeye döviz getiriyor. Kovid-19 nedeniyle Avrupa artık gömlek siparişi vermiyor. O da 3-4 KOBİ'yle beraber maske, önlük, tulum işine giriyor. Önce İtalya'dan bir sipariş geliyor. İlk başta maske ihracatı ön izne bağlandığı için o kurumun bu kurumun kapısını aşındırıp, bürokratlara laf anlatıncaya kadar siparişi Bulgaristan'a kaptırıyor.

Anlayacağınız, atı alan Üsküdar'ı geçiyor.

Arkasından Almanya'yla irtibata geçiyor. Oradan da 15 milyon euroluk önlük ve tulum siparişi geliyor. Yeni sipariş geldiğinde ön izin şartı kalksa da bürokrasi devam ediyor. 2 parti önlük, 1 parti tuluma ihracat iznini veren kuruma gidiyor.

Bir konteyner tuluma izin çıkıyor, iki konteyner önlük gümrükte kalıyor. İzin imzasını atacak bürokrat önce işi oyalıyor, sonra 'iç pazar' diye geveliyor. Sonuç, 10 milyon euroluk mal çöp oluyor.

Telefonu kapattım arkasından birkaç kişiyle irtibata geçtim. Hepsi muzdarip… Düşünsenize, Kovid-19 nedeniyle tüm dünya ekonomileri durdu. Sınırlar kapandı, mal alışverişi sınırlandı, seyahatler kesildi. Her gün yeni bir rapor geliyor.

"Dünya şu kadar küçülecek, ekonomik toparlanma ancak bu zamanda olacak, korkulandan daha çok işsizlik olacak" diyorlar. Elbette, bu küresel resesyon halinin Türkiye ekonomisine yansıması olacak.

Bunu en aza indirgemek için ne yapmak gerekir?

Önünüze gelen fırsatları değerlendirmek…

Peki bizim bürokrasi ne yapıyor?

O'su, bu'su diyerek işi yokuşa sürüyor.

Ve… İhracatın yüzde 44 daraldığı ortamda Avrupa pazarındaki kaybı azaltabileceğimiz bir fırsat kaçıyor. Maske, önlük, tulum, dezenfektan gibi sağlık ürünlerinde Avrupa'nın en önemli ihracatçısı olabilecekken pazarı başkasına kaptırıyoruz.

Velhasıl, bir avuç bürokrat yüzünden memlekete yazık oluyor.