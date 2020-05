Dünyada bir ilki gerçekleştirdik koronasavar kumaş testi geçti

Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirerek koronavirüsü öldüren kumaş geliştirdi. Boyteks’in kumaşına Alman test merkezi onayı verdi. Üretimi başlayan kumaştan ilk sipariş veren Brezilya ve Makedonya oldu

Pandemi sürecinde Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirerek, koronavirüsü öldüren kumaş geliştirdi. Kumaş, Almanya'da bulunan test laboratuvarından geçti. Hatta Erciyes Üniversitesi'nden de teyit ettirildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Erciyes Anadolu Holding'in iştiraki Boyteks'in ürettiği kumaşla, maske, koruyucu giysi, önlük, eldiven, yatak gibi birçok ürün yapılabiliyor.



VİRÜS TUTUNAMIYOR

Kumaş Boyteks'in know how'ı, Alman çözüm ortağının özel bir polimer teknolojisiyle üretildi. Liflerin içine yüksek aktiviteli antiviral partiküler yerleştirildi. Böylece, virüs kumaşa değdiği anda metal oksitler devreye giriyor. Virüsün dışındaki protein ve yağ tabakasını yok ediyor. Tıpkı, kolonya, sabun ve dezenfektan etkisi gibi…



ÇİFT TEST YAPILDI

Boyteks, üretilen kumaşın numunelerini Almanya'da bulunan, dünyaca kabul gören Hohenstein Enstitü laboratuvarında test ettirdi. Testlerde 5 yıkamaya kadar kumaşın antiviral özelliğini kaybetmediği tescillendi. Boyteks, Erciyes Üniversitesi'nden de bilimsel değerlendirme raporu aldı. Antiviral kumaşın yurtdışında test verileri ve tekrarlı yıkama sonuçları testleri değerlendirildi.







ÜRETİM BAŞLADI, SİPARİŞ YAĞDI

Test sonuçlarının tamamlandığını, üretimin başladığını söyleyen Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Yurtdışından ciddi talep var. Müşterilerimiz hemen siparişe başladı. Brezilya ve Makedonya'dan sipariş geldi. Yıllık 60 milyon metre kapasitemiz var. İsteyen herkese kumaşı verebilecek durumdayız" dedi. Ertekin, daha önce Güney Amerika'da çıkan Zika virüsü için antibakteriyal kumaş üretimi yapan, bunu da ihraç eden Boyteks'in Çin'de vakalar görülmeye başladığı günden bu yana virüsü yok edebilecek bir kumaş üzerine çalışmalara başladığını anlattı. Ertekin, virüslerin tipleri olduğunu, ürettikleri kumaşın en güçlü virüse karşı dahi etkili olduğunu söyledi.



PATENTE BAŞVURDUK

Boyteks Ar-Ge Müdürü Özkan Yıldızhan da Çin'de pandemi ilk çıktığı andan itibaren hijyene yönelik ne tür bir ürün gamı oluşturabileceklerine kafa yorduklarını belirterek, "Biz know how'ımızı Alman çözüm ortağımızla paylaştık, malzemeleri belirledik, üretimi gerçekleştirdik. İSO 18184 adı verilen tekstil malzemelerinin antiviral etkinliklerinin belirlenmesi standardı alındı. Almanya'da yapılan testlerde yüksek aktiviteli antiviral özellikli kumaş olduğu ispatlandı" dedi. Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yaptıklarını bildiren Yıldızhan, fiyatın da bütün insanlığın faydalanabileceği ölçüde olacağını söyledi.



İSTİKBAL YATAK ÜRETECEK

Kumaşın her yerde kullanılabileceğini belirten Ertekin, "Maske, eldiven, önlük, koltuk, yatak her şeyde kullanılabilir. Biz İstikbal olarak antiviral yatak yapmayı planlıyoruz" dedi.