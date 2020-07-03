Fransa'da geçen ay 'Avia Yasası' çıkarıldı, YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlarda yasa dışı söylemler içeren yayınlar, nefret, şiddet, ayrımcılığı teşvik eden içerikler 24 saat içinde kaldırılıyor.

Almanya 'NetzDG Kanunu' hazırladı, yasa dışı içeriği kaldırmayan platformlara ağır mali cezalar uyguluyor.

Avrupa Birliği yalan haberle mücadele kapsamında çıkardığı yasayla, nefret söylemi içeren paylaşımları 1 saat içerisinde kaldırmayan sosyal medya platformlarına 50 milyon dolar ceza ödetiyor.

İngiltere anonim hesapları yasaklamak için uğraşıyor.

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Bizde ne zaman sosyal medyayla ilgili yasal düzenleme hazırlığından bahsedilse hep bir ağızdan 'yasak', 'sansür', 'özgürlükler kısıtlanıyor' yaygarası başlıyor.Hatırlayın, yılın başında MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk sosyal medyayla ilgili bir kanun teklifi hazırladı. Teklif gündeme gelir-gelmez eleştiriler başladı, düzenlemeden vazgeçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın önceki gün sosyal medya platformlarına çekidüzen verileceği açıklamasının ardından aynı tartışmalar yeniden alevlendirildi.Halbuki,

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