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DİLEK GÜNGÖR
03 Temmuz 2020, Cuma DİLEK GÜNGÖR

Bugün Albayraklar’a dün başka siyasilere...

Fransa'da geçen ay 'Avia Yasası' çıkarıldı, YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlarda yasa dışı söylemler içeren yayınlar, nefret, şiddet, ayrımcılığı teşvik eden içerikler 24 saat içinde kaldırılıyor.
Almanya 'NetzDG Kanunu' hazırladı, yasa dışı içeriği kaldırmayan platformlara ağır mali cezalar uyguluyor.
Avrupa Birliği yalan haberle mücadele kapsamında çıkardığı yasayla, nefret söylemi içeren paylaşımları 1 saat içerisinde kaldırmayan platformlarına 50 milyon dolar ceza ödetiyor.
İngiltere anonim hesapları yasaklamak için uğraşıyor.

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Bizde ne zaman sosyal medyayla ilgili yasal düzenleme hazırlığından bahsedilse hep bir ağızdan 'yasak', 'sansür', 'özgürlükler kısıtlanıyor' yaygarası başlıyor.
Hatırlayın, yılın başında MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk sosyal medyayla ilgili bir kanun teklifi hazırladı. Teklif gündeme gelir-gelmez eleştiriler başladı, düzenlemeden vazgeçildi. Cumhurbaşkanı 'ın önceki gün sosyal medya platformlarına çekidüzen verileceği açıklamasının ardından aynı tartışmalar yeniden alevlendirildi.
Halbuki, Türkiye'de adeta bir lağım çukuruna dönüşen sosyal medyayla ilgili yapılacak düzenlemeler ne aile meselesi ne polemik konusudur. Tam tersine bütün siyasilerin sahip çıkması gereken bir meseledir.

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Bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, henüz bir günlük masum yavruları üzerinden yapılan ahlaksız paylaşımlarla nefret söylemini yaşadı.
Daha önce Eski HDP Eş Genel Başkanı 'ın eşi Başak Demirtaş Twitter'dan cinsiyetçi saldırıya uğradı.
Geçmişte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada iftira kampanyalarıyla karşılaştı.
Velhasıl, artık sosyal medya görmezden gelinecek ya da boş bırakılacak bir yer olmaktan çıkmıştır.
Hiçbir siyasetçi internet çağında sosyal medya platformlarını yasaklamayı aklından geçirmez.
Ancak bu platformları yöneten şirketlere 'de ofis açma zorunluluğu gelse, vergi ödemeye başlasalar fena mı olur?
Sahte hesapların önüne geçilecek bir dijital kimlik çıkarılsa kötü mü olur?
TCK'ya göre suç konusu olan paylaşımları yapan bot hesaplar hemen ilgili makamlara bildirilse kime ne zararı olur?

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