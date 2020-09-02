Hatırlayın, sosyal medya terörünü bitirmek, vatandaşın ifade özgürlüğünü güvenli hale getirmek ve kişilik haklarını korumak için çıkarılan sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geldiğinde birileri 'sansürrrr!' diyerek kıyameti kopardı.

Halbuki, birçok ülke bu tip yasaları çıkarmak için son zamanlarda birbiriyle yarışıyor.

Şimdi 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yasa öncesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sosyal medya platformlarıyla görüşmeler yapıyor. Verilerini Türkiye'de tutmaları, temsilci bulundurmaları gibi birçok yükümlülük isteniyor. 1 Kasım'a kadar bu koşullara uymayana ceza var. Kimin uyup, kimin uymadığını göreceğiz.

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PekiElbette ki, hayır…Alın size bir örnek…Duyanlarınız oldu mu bilmiyorum.Dünyanın en popüler sosyal medya platformuNasıl mı?Anlatayım…Twitter, 2015'te bir canlı yayın platformu açtı. Adını da Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri kurucusu Gökhan Selamet

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