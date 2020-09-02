Hatırlayın, sosyal medya terörünü bitirmek, vatandaşın ifade özgürlüğünü güvenli hale getirmek ve kişilik haklarını korumak için çıkarılan sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geldiğinde birileri 'sansürrrr!' diyerek kıyameti kopardı.
Halbuki, birçok ülke bu tip yasaları çıkarmak için son zamanlarda birbiriyle yarışıyor.
Şimdi 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yasa öncesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sosyal medya platformlarıyla görüşmeler yapıyor. Verilerini Türkiye'de tutmaları, temsilci bulundurmaları gibi birçok yükümlülük isteniyor. 1 Kasım'a kadar bu koşullara uymayana ceza var. Kimin uyup, kimin uymadığını göreceğiz.
***Peki bu yasa sadece vatandaşlara mı yarayacak?
***İlk olarak notere gidip ihtarnamesi gönderiyor. Ama dedik ya, kapı duvar. Bundan sonuç alamıyor. Daha sonra aklına Twitter, Google ve Apple'a karşı "marka tecavüz davası" açmak geliyor. Neyse ki, uzun süren dava sonrasında mahkeme Twitter'a haksız buluyor. Şirket canlı yayın platformunun adını Scope olarak değiştiriyor. Fakat bu da markayı çağrıştırıyor. Periscope İletişim de Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde Twitter'a karşı bir dava daha açıyor. Markanın isim benzerliği çağrıştırdığını belirtiyor. 22 Ekim'de duruşma var. Karar öncesinde mahkemeden çıkan bilirkişi raporunda özetle Twitter'a 'Scope'u da kullanamazsın' deniliyor.