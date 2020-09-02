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DİLEK GÜNGÖR
02 Eylül 2020, Çarşamba DİLEK GÜNGÖR

Sosyal medya ve muhataplık üzerine...

Hatırlayın, sosyal medya terörünü bitirmek, vatandaşın ifade özgürlüğünü güvenli hale getirmek ve kişilik haklarını korumak için çıkarılan sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geldiğinde birileri 'sansürrrr!' diyerek kıyameti kopardı.
Halbuki, birçok ülke bu tip yasaları çıkarmak için son zamanlarda birbiriyle yarışıyor.
Şimdi 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yasa öncesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sosyal medya platformlarıyla görüşmeler yapıyor. Verilerini 'de tutmaları, temsilci bulundurmaları gibi birçok yükümlülük isteniyor. 1 Kasım'a kadar bu koşullara uymayana ceza var. Kimin uyup, kimin uymadığını göreceğiz.

***

Peki bu yasa sadece vatandaşlara mı yarayacak?
Elbette ki, hayır…
Alın size bir örnek…
Duyanlarınız oldu mu bilmiyorum.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Twitter yıllarca bir Türk firmasının markasına tecavüz etti.
Nasıl mı?
Anlatayım…
Twitter, 2015'te bir canlı yayın platformu açtı. Adını da Periscope koydu. Halbuki, Türkiye'de Periscope markasının isim hakkını 2010'da Gökhan Selamet adlı bir Türk girişimci almıştı.
ve Prodüksiyon Hizmetleri kurucusu , 5 senedir hakkını aramak için mücadele veriyor.
Düşünsenize nereye gideceksin ya da derdini kime anlatacaksın?
Karşında ne bir temsilci var, ne adres…
Muhatabın yok.

***

İlk olarak notere gidip ihtarnamesi gönderiyor. Ama dedik ya, kapı duvar. Bundan sonuç alamıyor. Daha sonra aklına Twitter, ve Apple'a karşı "marka tecavüz davası" açmak geliyor. Neyse ki, uzun süren dava sonrasında mahkeme Twitter'a haksız buluyor. Şirket canlı yayın platformunun adını Scope olarak değiştiriyor. Fakat bu da markayı çağrıştırıyor. Periscope İletişim de 4. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde Twitter'a karşı bir dava daha açıyor. Markanın isim benzerliği çağrıştırdığını belirtiyor. 22 Ekim'de duruşma var. Karar öncesinde mahkemeden çıkan bilirkişi raporunda özetle Twitter'a 'Scope'u da kullanamazsın' deniliyor.
Bekleyip göreceğiz kararı…
Velhasıl, bunları niye anlattım?
Yarın öbür gün yasa yürürlüğe girdiğinde 'sansür' korosu sahneye çıkarsa…
Bu örneği anlatıp, "Yok kardeşim hukuki ve mali muhataplık oluşturmanın neresi sansür?" deyin.

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