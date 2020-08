Enerji millileşiyor

Türkiye’nin ve dünyanın ilk entegre güneş paneli üretim fabrikasında yerlilik oranını %90’lara çıkaracaklarını belirten işadamı Kalyoncu, “Burası teknoloji üssü olacak” dedi

Türkiye savunma sanayisinde olduğu gibi enerjide de yerlilik oranında zirveye tırmanıyor. Yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin payı yüzde 70'lere yaklaşırken, güneş paneli üretiminde de yerlilik oranı yüzde 90'lara çıkacak. Dünyanın ve Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisini hizmete alan Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ve Karapınar Güneş Enerji Santrali'ni konuştuk…

Geçtiğimiz hafta açılan panel fabrikasının Türkiye'ye ne artısı olacak?

Artık dünya, konvansiyonel enerji kaynaklarının alternatiflerini arıyor. Bu alanlarda yatırımlar yapılıyor. Çünkü dünyanın kaynakları bitmek üzere. Şu an için elimizdeki tek fırsat temiz enerji. Hem fabrika hem de santral bu anlamda geleceğimize yapılan bir yatırım. Fabrikada üretilen panellerle Karapınar'da güneş santrali kuracağız. Karapınar faaliyete geçtiğinde 2 milyon kişinin yıllık elektrik enerji ihtiyacını karşılayacak. Her yıl 1.5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salımı engellenmiş olacak. Çevre dışında ekonomiye de büyük katkısı olacak. Hem fabrika hem de santral devreye girdiğinde yıllık 400 milyon dolar döviz ikamesi sağlanacak. Kısaca Kalyon Holding olarak hem temiz enerji hem de bunun teknolojisini üreteceğiz.







Neden ilklerin fabrikası deniliyor?

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Ar-Ge dahil, güneş paneli üretim sürecinin tüm aşamalarını tek bir çatı altında toplayan tam entegre bir fabrika. Bu yönüyle dünyada bir ilk... Fabrikamız aynı zamanda güneş paneli üretiminde çok önemli bir aşama olan ingot üretimini de gerçekleştiriyor. Ortadoğu ve Avrupa'da bu üretimi yapan başka bir fabrika yok. Bu yönüyle de bir ilki hayata geçiriyor. 2.500 metrekare büyüklüğünde bir Ar-Ge merkezi kurduk. Burada 100 mühendis ve araştırmacı hem güneş enerjisi teknolojilerini hem de başka alanda kullanılabilecek yeni teknolojileri geliştirerek bir teknoloji üssü olarak hizmet verecek. Bunun da Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyebiliriz.







Avrupa'da neden örneği yok?

Öncelikle bu çapta bir yatırımı hayata geçirmek için farklı bileşenlerin bir araya gelmesi gerek. Bu işi üstlenecek yapının sadece finansal değil kültürel açıdan da güçlü olması, güven vermesi gerekiyor. Bu da yeterli değil. Enerji alanındaki yatırımlarda ihtiyaç kadar devlet politikası ve vizyonu da belirleyicidir. Türkiye'de yenilenebilir enerjinin yerli ve milli kaynaklarla üretilmesi ve ülkemizin enerjide kendine yeten bir yapıya kavuşması bir hedef olarak konulmasa böyle bir yatırım belki de hiçbir zaman gerçekleşemezdi. Bu yatırımın en büyük zorluğu bütün bu süreci kendi kaynaklarımızla hayata geçirecek yapıyı oluşturmak ve onu verimli bir şekilde işleyecek hale getirmekti diyebilirim. Bunu çok iyi koordine olarak, dünyada olan biteni çok iyi analiz ederek ve hiç durmadan çalışarak çok kısa sürede başardık. Daha önce de belirttiğim gibi 'yapılamaz' denilen şeyleri her zaman hayata geçirdik. Bu fabrikamız için de 6 yılda kurulamaz denmişti. Küresel salgın sebebiyle birçok ülkede yatırımların, girişimlerin, yeni teşebbüslerin durduğu ortamda sadece 1.5 yılda fabrikamızı kurduk.







PANEL CAMI DA YERLİ ÜRETİM

Üretilen güneş panellerinin yerlilik oranı nedir?

Şimdiye kadar talep gelmediği için güneş paneli üretiminde kullanılan malzemelerin bazıları Türkiye'de üretilmiyor, ithal ediliyordu. Bizim yatırımımız talebi sağladı. Örneğin panellerde kullandığımız cam yurtdışından geliyordu. Şişecam ile bu konuda anlaştık ve bu ihtiyacımızı Şişecam'dan tedarik edeceğiz. Böylelikle yerlilik oranımız da yüzde 85'in üzerine çıkacak. Bu tür anlaşmalar ile oranımız kısa sürede yüzde 90'ları geçecek. Verimlik oranlarına bakarsanız, dünyada ulaşılan en yüksek oranlardan biri yüzde 22 ve biz de bu orana sahibiz.







HEDEF DÜNYADA LİDERLİK

Fabrika ilk aşamada Karapınar için üretim yapacak? Sonra nasıl bir yol izlenecek?

Yıllık 500 mw panel üretim kapasitesine sahibiz. Yurtdışından gelen talepler sebebiyle yakın zamanda kapasitemizi 1.000 mw'a çıkarmayı planlıyoruz… Nihai hedefimiz yüksek katma değeri olan teknolojik ürünler geliştirmek ve faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerde olduğu gibi bu alanda da dünyada lider bir konuma gelmek.



TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK

Büyük bir Ar-Ge merkezi de kuruyorsunuz. Buradaki hedef nedir?

Fabrikamızın sadece güneş paneli değil, bilgi ve teknoloji de üretmesini hedefledik. Bunun için 100 araştırmacının görev aldığı 2.500 metrekarelik alana kurulu Ar-Ge Merkezi'ni fabrikamız bünyesinde oluşturduk. Bu merkez bir teknoloji üssü olarak çalışacak. Farklı alanlarda kullanılacak teknolojileri de geliştirecek. Dünyada bu alanda araştırmalar yürüten çeşitli üniversiteler, araştırma merkezleri ve firmalarla iş birliği yapacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi ve TÜBİTAK da bu çalışmaların önemli birer paydaşı olacak. Ar-Ge merkezimiz özellikle hücre modüllerinin verimini artırma, akıllı fabrika uygulamaları, batarya teknolojilerini geliştirme ve mono kristalden daha farklı teknolojiler üretme konularına odaklanacak.