Günlerdir düşünüyorum. Karadeniz'de gazı bulduğumuz gibi yarın öbür gün Doğu Akdeniz'den petrol müjdesini duyarsak…

Malum, petrolü işleyecek iki şirket var. Biri Star Rafinerisi, diğeri Tüpraş… Socar'ın Star Rafinerisi Azerbaycan petrolünü işliyor. Koç'un şirketi Tüpraş'ın Batman, İzmit, İzmir ve Kırıkkale'de rafinerileri var. Pazarın hakimi… Star rafinerisine göre işleme kapasiteleri oldukça büyük… Hemen hemen her tür petrol ve türevlerini işleyebiliyorlar.

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Farkındaysanız,(Türkiye Varlık Fonu, Adana Ceyhan 'da 10 milyardolar yatırımla rafineri vepetrokimya tesisi kurmayıplanlıyor. Ama bu rafinerininkurulması en az 5 yıl gibi birzaman alabilir)Ne zararı var demeyin.Anlatacaklarımı dinleyin.Biliyorsunuz, pAkdeniz piyasası baz alınarak,3 günlük ortalama petrolfiyatı ve dolar kuruna göre,belirli bir formül dahilindeoluşturulan fiyatlaradiyeceğim yok.Şirketler kendilerini"Akdeniz piyasasındaüçer günlükortalamalarıalıyoruz" falan diyesavunabilir. Fakatbakıyorsunuz, petrolve dolarda aşırı birhareket yokkenbile benzin fiyatlarıartabiliyor.

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Üstelik, daha da vahim bir durum var.Bunu piyasadaki aktörler anlatıyor.Şöyle ki, zammın geleceğigün Tüpraş'ınsudan bahanelerle dağıtımşirketlerine ve bayilerezammın geçerli olacağı saatolan 24:00'e kadar petrolverilmediği belirtiliyor.Zira, milli enerji kaynaklarını bulduğumuza sevinirken, özel sektör şirketlerinin kâr hırsına kurban gitmeyelim! Hani derler ya, kurda kuzuyu teslim etmeyelim.