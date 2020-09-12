FETÖ’cü Boydak 540 milyon doları buharlaştırdı

FETÖ’nün finansörü Boydaklar, Türkiye Finans’ın satışından aldıkları 540 milyon doları buharlaştırdı. Para özel bir bankaya yatırıldı, kayıtlar imha edildi. İzi karartılan paranın müsaderesi için TMSF dava açacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörlerinden Boydaklar, Türkiye Finans'ın Suudi bankaya satışından aldığı 540 milyon doları buharlaştırdı. Satıştan aldıkları parayı yabancı özel bir bankadaki hesaplarına aktaran Boydaklar, küçük bir kısmını Fetullah Gülen'in "Paranızı Bank Asya'ya yatırın" talimatı verdiği 2014'te buraya gönderdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) izini sürdüğü parayla ilgili Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi devreye girdi. Satış parasının yattığı özel yabancı bankadan hesap hareketlerine ilişkin talimatlar istendi. Özel banka hesaba ilişkin dokümanların 'sehven' imha edildiğini belirterek, mahkemenin istediği evrakları sunmadı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) delillerin karartıldığı, satıştan gelen paranın doğrudan örgüte aktarıldığı gerekçesiyle akıbeti belirsiz 540 milyon doların müsaderesi için dava açacak.



2007'DE SATTILAR

Boydaklar, Ülker Grubu ile birlikte finans sektöründe hizmet veren kurumları Anadolu Finans ve Family Finans'ı, 2005'te Türkiye Finans Katılım Bankası adı altında birleştirdi. 2007'de bankanın yüzde 60 hissesini, 1 milyar 80 milyon dolara Suudi bankaya sattı. Satış sonrası Ülker ve Boydaklar ellerinde bulundurdukları yüzde 20'şer hisse ile banka yönetiminde stratejik ortaklık misyonlarını sürdürmeye devam ettiler. Satış sonrasında iki ortağın payına ayrı ayrı 540 milyon dolar düştü.



HAVUZ HESABINDAN TRANSFER

FETÖ soruşturmalarında Merkez Çelik şirketi serverlarında ayrı muhasebe kayıtları tuttukları belirlenen Boydaklar, satıştan gelen parayı havuz hesapta buharlaştırdı. Türkiye Finans'ın satış geliri özel yabancı bir bankada tutuldu. Daha sonra şahsi hesaplardan paranın cüzzi bir kısmı Bank Asya'ya transfer edildi. Tam 17-25 Aralık'taki hükümeti devirme operasyonunun ardından Mustafa Boydak'ın hesabından 17 Şubat 2014 tarihinde 3 milyon TL, 20 Ocak 2014'te Bekir Boydak'ın hesabından 2 milyon TL Bank Asya'daki hesaplara aktarıldı. Memduh, Bekir, Şükrü ve Yusuf Boydak'ın hesaplarından 2'şer milyon dolar da Mustafa Boydak'ın hesabına gönderildi. Mustafa Boydak'ın hesabından da FETÖ iltisakı sebebiyle kamu görevinden atılan Mehmet A. Gökçe'ye para gönderildiği tespit edildi.



ÖZEL BANKA 'SEHVEN' KAYBETMİŞ!

MASAK incelemelerinden sonra Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şirketin muhasebe kayıtlarında karartılan paranın nasıl buharlaştığının arkasındaki sır perdesini aralamak için özel yabancı bankadan hesap hareketlerine ilişkin kayıtları istedi. Ancak özel banka belgelerin sehven imha edildiği gerekçesiyle hesap hareketlerine ilişkin dokümanları vermeyerek delilleri kararttı.



MÜSADERESİ İSTENECEK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Boydaklar'ın delilleri kararttığı kayıp 540 milyon doların müsaderesi için dava açmaya hazırlanıyor. Boydaklar'ın Türkiye Finans'ın kuruluşunda emanetçi oldukları, bankanın satışından gelen paranın direkt örgüte aktarıldığı, para transferlerine ilişkin delillerin gerek Merkez Çelik bünyesindeki muhasebe programlarıyla gerekse özel yabancı bankanın kayıtlarından karartılması nedeniyle Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılacak davanın yanı sıra Yargıtay'da da müsadere talep edilecek.