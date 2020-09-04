Hükümeti devireceklerdi, devleti tamamen ele geçireceklerdi, ülkeyi kaosa sürükleyeceklerdi. 17-25'te denediler, beceremediler. İhanete giriştiler, deşifre oldular. En son kanlı darbeye soyundular, millet-devlet el ele verince püskürtüldüler. Şimdi kendi içlerinde birbirlerini satmaya başladılar. Anlayacağınız, meşhur deyimdeki gibi; 'Öküz öldü, ortaklık bozuldu.'

Gelin kısaca anlatayım…

Biliyorsunuz, eski adıyla Boydak Holding (şu anda ismi Erciyes Anadolu Holding) FETÖ'nün en önemli finans kaynaklarından biriydi. Kayseri'deki FETÖ/PDY davaları kapsamında şirketlere el konuldu. Boydak ailesi fertleri tutuklandı. Holding bünyesindeki şirketler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilmeye başlandı. Fonun kayyumları bir taraftan şirketlerdeki FETÖ kaçaklarını temizleyip, holdingi büyütmeye çalışırken, diğer taraftan yurtdışına akan paraları tahsil etmeye uğraşıyor.

Geçenlerde yurtdışındaki davalarla ilgili elime çok ilginç iki doküman geçti.

Davalardan biri Brezilya'da, diğeri Viyana'da…

İki davayı açan da Boydak Dış Ticaret Şirketi adına TMSF hukukçuları…

Boydak ailesinin zamanında yurtdışındaki FETÖ okullarına gönderdiği mobilyaların parasının hesabını soruyorlar.

Davalı FETÖ okullarının mahkemelere gönderdiği savunmalarda ise şok ifadeler var.

Brezilya'da Herkul Educaçao Ltda aleyhine açılan tahsilat davasının savunma metninde, Boydaklar'ın FETÖ'nün en büyük bağışçısı olduğuna dair ifadeler yer alıyor. Boydaklar'ın Brezilya'daki okula gönderdikleri mobilyaların 'bağış' olarak verildiği anlatılıyor. Boydaklar'ın FETÖ'ye yardımları, bağışlarının altı kalın kalın çiziliyor. Viyana Bölge Ticaret Mahkemesi'nde Hoxha Handels GmBH aleyhine açılan davanın ön itiraz dilekçesinde de benzer ifadeler var. Boydaklar'ın Türkiye'de geçmişte gerek finansal hediyelerle gerek finansal bağışlarla FETÖ'yü desteklediği, Avusturya'daki Atatürk Kültür Merkezi'ne de mobilya gönderdiği anlatılıyor. Kısacası, Boydaklar'ın kurulduğu günden bu yana FETÖ'ye mali kaynak sağlayan yapılanmada başrolde oldukları, yurtdışındaki eğitim kurumlarına bağış yaptıkları vurgulanıyor.

Nasıl!

Bana sorarsanız bu, hükümetin kararlı duruşu nedeniyle Fethullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) içeride başlayan büyük çözülmesinin tam anlamıyla dışavurumudur.