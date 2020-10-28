Bir gün Napolyon düşman askerlerinden kaçarken, bir bakkal dükkânına girmiş. Bakkala kendisini saklamasını emretmiş. Napolyon'u saklayan bakkal, düşmanları "Az evvel biri koşarak şu tarafa kaçtı" diye savuşturmuş. Daha sonra Napolyon'un muhafızları gelmiş. Bakkal Napolyon'a sormuş: "Efendim, ölümle bu denli burun buruna gelmek nasıl bir duygu?" Napolyon öfkelenip askerlerine, adamcağızı kurşuna dizmelerini emretmiş. Ateş emri verilecekken gözleri bağlı adamcağızın arkasından bir çift el uzanmış. Adamcağızın gözündeki bağı açan Napolyon "İşte böyle bir duygu!" demiş.

Evet…

Yaşayarak öğrenmek, bedeli en yüksek öğrenme biçimidir, pahalıdır. Bunu niye anlattım… Takip edenleriniz olmuştur. Bir süredir bu köşeden özsermayesi ekside olan ama hisseleri tavan yapıp duran, piyasa değerleri kağıt üzerinde BİST 30'un lokomotif hisseleriyle yarışan, çalışan sayısı 15'i geçmemesine rağmen yüksek kar umuduyla birçok vatandaşın ilgisini çeken, manipülasyona açık şirketlerle ilgili yazıp durdum. Bu şirketlere yatırım yapanların dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Kısa zamanda yüksek kazanç vadeden kişilere, sosyal medya hesaplarına, reklamlara itibar edilmemesi gerektiğini anlattım. Borsaya gireceklerin lisanslı yatırım danışmanlarından tavsiye alıp, uzun vadeli hedefler belirlemeleri gerektiğini dilim döndüğünce yazdım. Anlattıklarım kimin kulağından girip, kimin kulağından çıktı bilemiyorum.

Ama maalesef tablo ortada… Borsada özsermayesi ekside olup tavan tavan giden hisseler var ya…

Misal, Taze Kuru Gıda… Son bir ayda 1.034 TL'den 239 TL'ye düştü. Altınyunus Çeşme 110 TL'den 42 TL'ye indi. Kent Gıda 404 TL'den 270 TL'ye geriledi. Eminiş 70 TL'den 21 TL'ye indi. Saymakla bitmez.

Peki son bir ayda uzun vadede borsa yatırımcısına kâr getirecek sağlam şirketlerin kağıtlarında ne oldu derseniz…

Lokomotif hisselerin hepsi artıda…

Haftanın ilk günü ne oldu?

Belki de borsa tarihinde 'savaş olsa' böyle olurdu denilebilecek bir şey yaşandı.

BIST-TÜM 100'de 195 hisse taban oldu, düşüş yüzde 7.2'yi buldu.

Borsa İstanbul'un neredeyse iki katı…

Velhasıl, borç bulup, kredi çekip, elindeki üç kuruş birikimiyle, sosyal medya, telegram hesaplarına kanarak, 1.000 TL'den Taze Kuru alarak 1.500 TL olacağını hayal edenler ya da 400 TL'den Kent Gıda'ya gidip 1.000 TL'ye çıkacağı ümidini taşıyanların ne durumda olduklarını merak ediyorum. Yaşananlar borsaya yeni gireceklerin kulağına küpe olsun…