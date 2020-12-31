Türkiye’nin dev projesini gezdik… 334 metrede kesintisiz çalışma

SABAH, Çanakkale Köprüsü’nün 334 metrelik kulesine çıktı. 48 ayda tamamlanacak projede gece-gündüz çalışma var. Kedi yollarının % 70’i tamamlandı. Ana kablolar haziranda bitiyor. Sonra askı halatlar asılacak

Dünyanın ilklerini barındıracak, renkleri, motifleri, özgün mimarisiyle Türkiye'nin tarihini yaşatacak 1915 Çanakkale Köprüsü, virüs dinlemiyor. 48 ayda tamamlanması beklenen köprüde 7/24 hummalı bir çalışma var. İnşaatına Mart 2018'de başlanan projede iki bölümden oluşan, işçilerin çalışması için kurulan kedi yollarının yüzde 70'i tamamlandı. Ana kablolar haziranda bitiyor. Daha sonra askı halatlar asılacak, tabliyeler yerleştirilmeye başlanacak. İlk tabliyeler de teslim alınmaya başlandı. Şantiyesinde 2 bin kişiye istihdam sağlanan köprüye ilk kez SABAH çıktı.



EYFEL KULESİ'NDEN YÜKSEK

Köprünün kulelerinin yüksekliği 334 metreyle Fransa'daki Eyfel Kulesi'ni (300 metre) geçiyor. Dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü olduğu için dünyanın en büyük kule vinçleri inşaatta çalışıyor. Kulelerin üst kısımlarına Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek motifler konulacak. 2.023 metreyle dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü olma unvanını kazanacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, bittiğinde yaklaşım viyadükleriyle beraber 4 bin 608 metre olacak. Projenin 18 Mart 2022'de hizmete alınması bekleniyor.







RÜZGÂR İÇİN ÖNLEM ALINDI

Çanakkale rüzgârlı bir yer… Ayrıca da deprem bölgesi… Gidişgeliş tabliyeleri arasına yüksek rüzgâr hızını kesmek için 9 metre orta refüj boşluğu konulmuş. Depreme karşı kule temelleri çelik kazıklarla güçlendirilirken, kesonlar deniz dibinde mıcır yataklara oturtulmuş…



YUNUS MOLASI

Projede çevresel etki değerlendirmesi de yapılmış… Proje müdürü Reşit Yıldız'ın anlattığına göre, deniz dibine kazık çakılması yunusları etkilediği için 52 kez iş durdurulmuş. Nesli tükenen deniz altındaki Pina midyeleri için 18 Mart Üniversitesi'yle çalışma yapılmış. 1.054 Pina deniz dibinden alınarak, yaşayabileceği başka bir yere nakledilmiş. Kesilen 1 ağaç karşılığında 5 ağaç dikilmiş. Proje sonunda 433 bin ağaç dikimi tamamlanacak.



14.5 MİLYAR EURO KATKI

İnşaatı yapan konsorsiyum uluslararası bir danışmanlık firmasına rapor hazırlatmış. Buna göre, köprü ve otoyol projesinin toplam ekonomik aktiviteye katkısı 14.5 milyar euro olarak hesaplanıyor.







53 KADIN MÜHENDİS ÇALIŞIYOR

Köprü ve otoyol projesinde çalışan 7 bin kişi arasında her milletten insan var. 70 yabancı personelin olduğu projede, kadın çalışan sayısı 393. Köprü inşaatında ise 53 kadın mühendis görev yapıyor.







12 YIL SONRA DEVLETE TESLİM EDİLECEK

Köprü ve otoyol inşaatını yapan gruplardan Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yap-İşlet-Devret (YİD) projesinde sözleşme süresinin 16 yıl olduğunu hatırlatarak, "İnşaat süresini çıkın, 12 yıl sonra burası bakım ekipmanları da dahil olmak üzere devlete geri teslim edilecek. Köprünün ömrü 100 yıl. Biz 12 yıl işleteceğiz, daha sonra burası devletin olacak" dedi. Çanakkale Köprüsü gerekli miydi, değil miydi? Özdemir, bu yöndeki sorulara şöyle yanıt verdi: "Altyapı projelerine devlet karar veriyor daha sonra da ihaleye çıkıyor. Bir bölgede altyapı oluştuktan sonra orası gelişiyor. Burası esasında İstanbul trafiğini azaltacak bir proje olarak düşünüldü. Avrupa'dan gelen bütün yük trafiği İstanbul üzerinden geçerek dağılıyor. Çanakkale Köprüsü tamamlandığında İpsala Sınır Kapısı'ndan giren bir yük hem İstanbul'da trafik yaratmayacak hem de daha hızlı ve transit şekilde (1 saat 15 dakika) Kuzey Ege'ye ulaşabilecek." Özdemir'in tek isteği projeyi zamanında teslim etmek… Zira, süre uzarsa kendileri için yatırımın maliyeti artacak. Özdemir, bu projeyle Türk müteahhitlerin ilk defa köprü iş bitirmesine sahip olacağını da vurguladı.







OTOYOL DA TAMAMLANMAK ÜZERE

Malkara-Çanakkale Köprüsü dahil otoyol projesinin de yüzde 70'i tamamlandı. Viyadükler, köprü dahil 88 km'lik yol, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birleştirecek. İnşaatta 5 bin kişi çalışıyor.







BİR KUŞAK BİR YOL'UN PARÇASI

Proje tamamlandığında Kınalı'dan Gebze-İzmir Otoyolu'na zincirin halkaları birleşecek. Avrupa ile Türkiye'nin batı ve güney bölgesi arasında doğrudan bir bağlantı olacak.

Marmara'yı çevreleyen otoyol zincirini tamamlayan proje, Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine katkı sunacak.

Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörüne ivme kazandıracak projeyle turizm canlanacak, taşımacılıkta süreler ve maliyetler düşecek.







KÂR DEĞİL FEDAKÂRLIK PROJESİ

Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu da projenin kendileri için kâr değil, fedakarlık projesi olduğunu belirtti. Yatırımcıların burada birçok risk aldığını anlatan Arıoğlu, "Devlet YİD projeleriyle büyük yatırımları özel sektöre yaptırarak, buraya harcayacağı kaynağı başka yere aktarıyor. Projeyi yapan firmalar da işletme süresi sonunda yatırımı sırtına alıp götürmüyor, devlete teslim ediyor" dedi.

Projenin ihale şartnamesine göre 45 bin araç garantisi verildiğini hatırlatan Arıoğlu, "Bunun olmaması durumunda devlet ödeme yapıyor belki ama üzerine çıkıldığında da her araçtan işletmecinin kazandığı gelirin yüzde 30'u devlete kalıyor. Avrasya Tüneli'nde önceki gün 55 bin geçiş oldu. Pandemi olmasa geçişler verilen garantinin çok çok üzerine çıkardı bu yıl. Çanakkale Köprüsü'nün de açıldıktan sonra özellikle Avrupa transitlerinde çok kullanacağını düşünüyorum" diye konuştu.