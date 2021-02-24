Defalarca yazıp çizdim. Nihayet Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörlerinden Boydaklar'ın Türkiye Finans'taki hisseleri için harekete geçildi. Erciyes Anadolu Holding tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusu neyi içeriyor?

Mustafa Boydak, Hacı Boydak, Memduh Boydak, Şükrü Boydak, Bekir Boydak, Yusuf Boydak, Murat Bozdağ, Halit Bayhan hakkında ihbarda bulunuluyor. Bu kişilerin gerçek hissedar olmamasına rağmen bedelsiz olarak hisselerini eş ve çocuklarına devrettiği anlatılıyor. Ve söz konusu kişilerin şahsi mal varlıkları, para, gayrimenkul ve şirket hisselerinin müsaderesi isteniyor. O dönemde delilleri kararttığı iddia edilen HSBC'yle ilgili soruşturma yapılması, Türkiye Finans'taki Boydak hisseleri için kayyum atanması talep ediliyor.

Kısaca konuyu özetleyeyim.

Biliyorsunuz, Boydaklar, Ülker Grubu ile birlikte finans sektöründe hizmet veren kurumları Anadolu Finans ve Family Finans'ı, 2005'te Türkiye Finans Katılım Bankası adı altında birleştirdi. 2007'de bankanın yüzde 60 hissesini, 1 milyar 80 milyon dolara Suudi bankaya sattı. Satış sonrasında Boydaklar'ın cebine 582.3 milyon dolar girdi. Boydak ailesinin fertleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanmasına rağmen bankada hissedar olmaya devam ettiler. Boydak Holding bünyesindeki şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilirken, Türkiye Finans'taki hisselere dokunulmadı. Hâlâ bankadaki yüzde 10.58'lik hisse mahkemelerde Türk devletine karşı Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği'nden hüküm giymiş aile fertlerinde… Üstelik, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ortadayken!

Neyse...

Suç duyurusundaki ayrıntılara bakacak olursak…

Türkiye Finans'ın satışından Boydaklar'a gelen paranın FETÖ'ye gittiği ayan beyan ortada… Zira bu konuda MASAK raporları var. Satıştan gelen para Boydaklar'ın o dönemde havuz hesabından yönetilmiş ve terörün finansmanı için kullanılmış.

Havuz hesabı ne mi?

Boydaklar'ın holding bünyesinde yasadışı bir muhasebe sistemi oluşturdukları biliniyor. 'İkili Kayıt Sistemi' mahkeme dosyalarında var. Bu sistem, Boydaklar'ın terör örgütünün finansmanı için kullandığı örtülü ödeme kanalıydı. İkili Kayıt Sistemi'nde her ortağın ayrı bir 'hayır hesabı' oluyordu. Kâr payları ve varlıklardan gelen para üzerinden terör örgütüne gönderilecek tutarlar finanse ediliyordu. Hatta 2010-2014 yılları arasında holding ortaklarından 181.4 milyon TL bağışın büyük bölümünün terör örgütüne aktarıldığı tespiti dahi yapıldı. Suç duyurusunda bunlar anlatılıyor. Türkiye Finans'ın satışından gelen paranın da örgüte bu yolla gönderildiğine vurgu yapılıyor.

Gelelim HSBC'yle ilgili iddialara…

Boydaklar bankayı sattığında para HSBC Bank'ta Mustafa Boydak'ın hesabına yattı. Mahkeme, HSBC'den cevap isteyince "belgeleri mahkemeye göndermek için hazırladık ama yanlışlıkla imha edilecek belgelere karıştı" cevabı verildi. Erciyes Anadolu Holding, suç duyurusunda, İngiliz bankanın, suç delili olan belgeleri bir şekilde kararttığını öne sürüyor. Bu konuda da soruşturma açılmasını mahkemeden talep ediyor.

Belli ki, bu mesele daha çok su kaldıracak!