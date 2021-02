Üsküp’ün Taksim’ine elmas dikiyor

Limak’ın Üsküp’te 250 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiği ’Diamond of Skopje’ projesinin ilk etabı tamamlandı. Ebru Özdemir, “Konut ve alışveriş merkezine büyük ilgi var” dedi

Balkanlar'da havalimanından elektrik dağıtım işlerine kadar 500 milyon euroluk projeye imza atan Limak Holding, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün Taksim'indeki dev yatırımının da ilk etabını tamamladı. 'Diamond of Skopje' adlı karma projede yer alan 285 yatak kapasiteli Limak Skopje Luxury Hotel nisanda açılıyor. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, projenin kalan etaplarının 2023'te tamamlanacağını söyledi.



250 MİLYON EUROLUK PROJE

Konut, AVM, ofis ve otel yatırımından oluşan projenin arsasını 2012'de aldıklarını, ancak daha sonra Kuzey Makedonya'da hükümet değişiklikleri yaşandığını ve bürokratik süreçlerin uzadığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu: "Şartnamede 4 şeritli bir tünel inşa edilmesi şartı vardı. Onun ruhsatı 2018'de verildi. Daha sonra inşaata başlayabildik. Kısa sürede oteli tamamladık. 20 katlı 4 bloktan oluşan 772 farklı ebatta konut ve ofis alanının inşaatı ise sürüyor. 2022'den 2023'e kadar da onlar tamamlanacak. Projenin toplam yatırım bedeli 250 milyon euro."



MERMERİ DE MUTFAĞI DA TÜRK

Özdemir, inşaatta halılardan mobilyalara, mutfaktan mermerlere kadar her malzemenin Türkiye'den geldiğini belirterek, "Bu projede, Türk tedarikçilere, 80 milyon euro hizmetler, 40 milyon euro da taşeronluklar olmak üzere 120 milyon euroluk iş hacmi oluştu" dedi. Projede 400'ün üzerinde çalışanın bulunduğunu, bunların da yüzde 60'ının Türk olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bu sayı 1.000 kişiye çıkacak" açıklaması yaptı.



ABD'DEN TALEP VAR

Konut projesine Nijerya'dan ABD'ye kadar dünyanın her yerinden talep olduğunu anlatan Özdemir, "4 blokta 772 konut inşa ediliyor. İki bloktaki dairelerin 120 tanesi satıldı. Başbakan Zoren Zaev görüşmemizde yeni bir yasal düzenleme yaptıklarını, Kuzey Makedonya'dan 200 bin euronun üzerinde konut alanlara vatandaşlık verileceğini söyledi. Burası 5 yıl içinde AB'ye girebilir ve bankalar 30 yıllık mortgage kredisi veriyor. O nedenle konut projesine çok ilgi gösteren var. Projede evlerin fiyatı 62 bin eurodan başlıyor. Diamond Mall adı verilen AVM projesi de Nisan 2022'de tamamlanacak. Burada Gurme Caddesi yapıyoruz. Kiralamalar için markalarla görüşülüyor. 180 mağaza olacak. Türk perakendecileri büyük ilgi gösteriyor. LCW yer istiyor. Uluslararası markalarla da görüşmelerimiz sürüyor. Zara, H&M gibi..." diye konuştu.



BALKANLAR'A 500 MİLYON EURO

Balkanlar'a holdingin toplam yatırımının da 500 milyon euroyu bulduğunu anlatan Özdemir, "Kosova'da Priştine Uluslararası Havalimanı'nı yaptık. Elektrik dağıtım işini Çalık Holding ile birlikte yürütüyoruz. Arnavutluk'ta iki baraj bitirdik. Şimdi yol projelerini takip ediyoruz. Doğu Avrupa önemli iş alanlarımızdan. Ama Kuveyt, Suudi Arabistan, Rusya'da da yeni işlere bakıyoruz" diye konuştu.



TÜRKLER'E ENERJİ DAVETİ

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoren Zaev'in Türkiye'yi 'abi' gibi gördüğünü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük saygısı olduğunu anlatan Özdemir, "Başbakan, Türkiye'den gelen yatırımcıların çok önemli olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde enerji yatırımları olacağını anlattı. Buraya Türk yatırımcıları beklediğini ifade etti. Yunanistan sınırında Türkler'e yönelik bir üretim organize sanayi bölgesi de kuracaklar" dedi.



3D KONUT İÇİN ÇALIŞIYOR

Sabiha Gökçen'in yakınında bulunan arazilerine konut projesi yapacaklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu: "İlk kez Kuzey Makedonya'da konuta girdik. İstanbul'da da arazimiz var. 'Satacak mısınız' diye soran çok oldu. Kendimiz projelendiriyoruz, 60 lüks villa yapacağız." İzmir'de çimento şirketlerinin iki startup firmayla 3D printing konusunda çalıştığını da anlatan Özdemir, "Deprem bölgesi olmayan yerlerde 3D konut yapılabilir mi, bakıyoruz" dedi.



KANAL İSTANBUL'LA İLGİLENİYORUZ

LİMAK Holding'in kurucusu Nihat Özdemir ise pandemiden sonra yurtdışından 2 milyar dolara yakın iş aldıklarını belirterek, "Türk işadamları için pandemi bir fırsat olacak. 2022'de hızlı toparlanma, 2023'te ise eski günlerin geleceğini düşünüyorum" dedi. Kanal İstanbul projesiyle ilgilendiklerini söyleyen Özdemir, "Çin'den Avrupa'ya kadar pek çok ülkeden yatırımcı firmalar var. Bize 'beraber teklif sunalım' diyorlar. İhale şartnamesini bekliyoruz. Şartlar uygun olursa ortak bulup, ihaleye gireriz" diye konuştu.