Birkaç gün önce bir haber... Son iki yılda 3 defa satılan, yeni sahipleri eskilerine şirketin içini boşalttıkları gerekçesiyle ihtarnameler gönderen, mali yapısını bir türlü güçlendirmediği için Borsa İstanbul tarafından defalarca uyarılan Artı Yatırım Holding borsa kotundan çıkarılmış… Haliyle, hissedarlar bağırıp çağırıyor. 60 milyon TL'ye yakın kayıp var. Olaydan önce şirket bir bilanço açıklamış ki, sormayın gitsin. Neredeyse, bal kaymak… Hisseleri de bir süredir tavan tavan gidiyor.

Tabii, son dönemde borsaya giren yatırımcıların büyük çoğunluğu, manipülatörlerin peşine takılıp sadece borsa koduyla hisse alıp sattığı için bu şirkete de bel bağlamışlar!

Ama sonuç hüsran…

Halbuki, bilançoya baksalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na düşen açıklamaları okusalar, SPK bültenlerini takip etseler, şirketin özsermayesinin ekside olduğunu, Borsa İstanbul Yönetimi'nin şirketi defalarca uyardığını, hatta firmayı gözaltı pazarına aldığını, SPK'nın daha iki hafta önce şirketin sermaye artırımına izin vermediğini görecekler. Yatırım kararını da ona göre yapacaklar.

Fakat olur mu?

Herkes kısa yoldan 'turnayı gözünden vurma' peşinde…

Daha da trajikomik olaylar var. Borsada yakın izleme pazarına alınan şirketlerin birçoğu bırakın öz sermayesini güçlendirmeyi, borsa kotasyon ücretini bile ödeyemeyecek durumda… Yanlış anlamayın, bu ücretler de atla deve değil… Piyasa değeri ve sermaye ile orantılı bir ücret ödeniyor. Bu, yüzbinde 5 oranında…

Rakamsal karşılığı, çoğunda 6-8 bin TL civarında bir rakam… Bu ücreti dahi ödeyemeyen şirketlerin çoğu zararda, fakat hisseleri uçuyor!

Misal, Taç Tarım, Atlantis Yatırım Holding, Egeli&Co Tarım, Egeli&Co Enerji, Egeli&Co Yatırım Holding ücretini ödemeyenlerden… Geçen yıl Borsa İstanbul, bunları açıkladı. Bir yılda Taç Tarım'da hisseler yüzde 877, Atlantis Yatırım Holding'de 359, Egeli&Co Tarım'da 1.121, Egeli&Co Enerji'de 518, Egeli&Co Yatırım Holding'de 605 artmış.

İnsanın aklı almıyor değil mi?

Sonra bu şirketler borsadan atılınca "SPK nerede, BİST Yönetimi uyuyor mu' diye feveran ediliyor. Düzenli büyüyen şirketlere yatırım yapmak yerine, sığ, bilançoları ekside olan firmalardan hisse alıyorlar. Kazanırken ses yok, hisseler düşünce suçlu devlet... Hani derler ya, yaprakları yerken kıtır kıtır, sapına gelince meee...

Yatırımcılar tüm uyarılara rağmen, Telegram ya da WhatsApp gruplarındaki manipülatörlerin eteğine takılıp, ellerindeki üç-beş kuruş parayı 'hisseleri çok yükseliyor' diye balıklama sağa sola yatırdıkça, tek bir mali tablo incelemedikçe daha çok mağdur olur! Benden söylemesi...

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TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ KADINLARLA GÜÇLENECEK



Turkuvaz Medya olarak her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye'de alanında söz sahibi olan kadınları bir araya getiriyoruz. Dün de Turkuvaz Medya Center'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın video mesajla katıldığı 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları' zirvesini yaptık. Güçlü bir ekonomi ve toplumsal kalkınma kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek, her alanda erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesiyle mümkün olacaktır. Biz de Turkuvaz Medya olarak Türkiye'nin geleceğinin kadınlarla güçleneceğine inanıyoruz.