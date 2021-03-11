Ülkemizin yarınlarını garantiye alıyoruz

BAŞKAN ERDOĞAN: Milli enerji altyapımıza nükleer gücü dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde stratejik bir adımdır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız. Türk-Rus diyaloğunun neticelerini sahada görme fırsatı bulduk. Bu işbirliğini ilerletmekte kararlıyız

Türkiye'nin temiz enerji anlamındaki en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santralı üçüncü ünitesi temel atma töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan törende şunları söyledi:

Milli enerji altyapımıza nükleer gücü dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde stratejik bir adımdır. Bu hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garantiye almayı hedefliyoruz. İlk reaktörün 2023'te devreye girmesini planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız. Türk-Rus diyaloğunun neticelerini sahada gördük. Bu işbirliğini ilerletmekte kararlıyız.



Temelini 3 yıl önce Sayın Putin'le attığımız Akkuyu'nun 3. reaktörünün inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl dördüncünün temelini atacağız. Koronavirüs salgınının yıkıcı etkilerine rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor. Geçen sene dünyada birçok ülke ciddi daralmalar yaşarken biz yüzde 1.8 büyüdük. Bu sene büyümemizin daha yüksek olacağına inanıyoruz. Enerjiye yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır anlayışıyla bu anlamdaki projelerimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. Geçen yıl neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklı 4 bin 900 megavatlı ilave kurulu gücü devreye aldık. Yüzde 63.7 seviyesine ulaştı. Karadeniz'deki doğalgaz keşfimiz bağımsız enerji, güçlü Türkiye noktasında en önemli adımlardan biri oldu. Sayın Putin'le aynı güçlü iradeyi paylaşıyoruz. Sadece ikili ilişkilerde değil, bölgesel barış için kilit rol oynuyor. Libya'dan Suriye'ye kadar Türk-Rus diyaloğunu sahada görme fırsatı gördük. Koronavirüs sebebiyle yatırımlar ve dış ticarette yaşadığımız ivme kaybını bu yıl telafi edeceğiz. Bu tesis için gösterilen gayrette başta Putin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.



'SALGIN BİLE BİZİ ENGELLEYEMEDİ'

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ise video konferasla bağlandığı törende şunları söyledi: Akkuyu projesi Türkiye'nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek. Projenin inşaatında teknik konularda son derece gelişmiş çözümler uygulandı. Kovid-19 salgınıyla ilgili zorluklar bile bizi engelleyemedi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Tüm önlemleri aldılar. 2023 aynı zamanda Türkiye'nin 100'üncü yıldönümünün kutlanacağı senedir. Türk dostlarımız önümüze böyle bir hedef koydu. Bu zamanlamayı tutturmaya büyük bir önem vermekteyiz. İki ülke arasında halkların dostluğunu güçlendireceğine eminim.



2026'DA TAM KAPASİTE

Santralın ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de, ikincisi geçen nisanda atılmıştı. Dördüncü reaktörün temeli önümüzdeki yıl atılacak. İlk ünite 2023'te, diğerleri birer yıl arayla faaliyete geçecek. Toplamda 4 bin 800 megavat güce sahip santral 2026 sonunda tam kapasite çalışmaya başlayacak.



'DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Nükleer teknoloji ve enerjiyle ithal kaynakların payı azalacak. Daha bağımsız bir şekilde kesintisiz ve temiz enerji üreteceğiz" dedi. ROSATOM Genel Müdürü Alexey Likhachev de Akkuyu NGS'yi 'olağanüstü bir proje' olarak niteledi.