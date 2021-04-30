Ne desem bilemiyorum. Dün ve önceki gün gördüğümüz manzara hakikaten hiç iyi olmadı.

17 günlük tam kapanmayı tatil fırsatı (!) belleyenler adeta ipini koparmış gibi büyükşehirlerden göç etti.

İstanbul, Ankara'dan Bodrum, Çeşme, Antalya'ya ve Anadolu'ya gidenleri izledikçe bulaş haritası gözümün önünde canlandı.

Bodrum'da yaşayan arkadaşlar arıyor.

'Trafik kilitlendi', 'Pazarmarketlerde savaş var', 'otoparklarda yer yok' diyor.

İlçenin nüfusunun 500 bini aştığını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 'kaos' uyarısı yapıyor.

Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin yetersizliğine dikkat çekiyor. Vatandaşları suyu idareli kullanmaları konusunda uyarıyor.

Yazık adamcağız ne yapsın!

Haklı…

Sanki Bodrum virüsten arındırılmış bölge, oraya gidince Kovid olmuyorsunuz!

Bu göçün mantığını anlayan bana da anlatsın.

Düpedüz bencillik… Elbirliğiyle alıp virüsü oradan oraya taşıyoruz.

Tam kapanma öncesinde hükümet şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirse böyle olur muydu?

Bence olmazdı. En azından virüsün şehirlerarası yolculuğunun önüne geçerdik. Ama iş işten geçti. Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'bu da Bodrum varyantı', 'Çeşme varyantı' veyahut 'Antalya varyantı' açıklamalarına hazırlıklı olun.

Haa, bir de AK Parti'nin başlattığı daha sonra diğer siyasi partilerin de peşine takıldığı kongrelerdeki 'lebalep' görüntüler vardı ya… Herkes haklı olarak eleştirmişti.

Valla o kongreler ne kadar yanlışsa tatil belgelerine göç manzarası da o kadar yanlış… Velhasıl, virüsün yayılması noktasında kimse kimseyi suçlamasın. Suçlu arayan varsa aynaya baksın. Allah sağlık çalışanlarına da sabır versin.

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İÇERİK DOĞRU, ŞEKİL YANLIŞ

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dünkü Enflasyon Raporu Toplantısı tartışmaları da beraberinde getirdi. Aslında verilen mesajlar doğruydu. Beklendiği gibi enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. 'Para politikasında ihtiyatlı duruş', 'fiyat istikrarı amacı doğrultusunda eldeki tüm araçların kullanılması', 'enflasyonu düşürücü etkiyi sürdürmek için politika faizinin gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranının üzerinde kalacağı' açıklamaları 'kararlılık ve sabırla' sıkı para politikasının devam ettirileceğini gösteriyordu.

Dedim ya, içerik piyasaları tatmin edecek cinstendi.

Ancak iş soru cevap-bölümüne geldiğinde görüntü biraz flulaştı. Başkan Kavcıoğlu'nun sorulara kağıtlara bakarak cevap vermesi haklı olarak 'sorular önceden mi toplandı' izlenimi doğurdu.

Öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum.

Belli ki, çıkabilecek sorular önceden düşünülüp, cevaplar hazırlanmış. Ekonomist ve gazetecilerden soru geldikçe bu hazırlık yapılan metinler üzerinden açıklama yapılmış.

Tabii, haliyle, bu şekil olarak biraz kafa karışıklığına sebep oldu.

Keşke, sorulara cevap verilirken yazılı metinlerden yola çıkılıp, bunlar yorumlanarak aktarılabilseydi.

Böyle olmayınca, Enflasyon Raporu mesajları biraz gölgelenmiş oldu.