İstanbul’un cebine 150 milyon Euro girdi

Formula 1’i, 190 bin kişi izledi. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Yarış İstanbul’a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı. Reklam bedeli ise 500 milyon dolar” dedi

Geçtiğimiz hafta yapılan dünyanın en popüler otomobil sporu Formula 1, Türk turizmine 150 milyon euro bıraktı. Anadolu Yakası'ndaki oteller doldu. Bölgede ortalama 50 euro olan oda fiyatları, 250 euroya çıktı. Sahibi olduğu Akyacht tersanesinde yaptığı Türkiye'nin en büyük yatı Victorious'ta bir grup gazeteciyle buluşan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Formula 1 nedeniyle bölgede 20 tane 5 yıldızlı otel yapıldı. 4 yıldızlı oteller dahi doldu. Rent a car firmalarında araba kalmadı. 35 bini yabancı olmak üzere 190 bin kişi yarışı izlemeye geldi. Ortalama 4.000-4.500 euro harcadılar. Kabaca hesaplarsak, yarış İstanbul'a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı. Vergi yoluyla devletin kasasına da 30 milyon euroya yakın para girdi" dedi.



500 MİLYON $'LIK TANITIM

Yarışın tanıtım değerinin daha yüksek olduğunu anlatan Ak, "Geçen yıl 9 yıl aradan sonra gelen Formula 1'i dünya genelinde 2 milyar kişi izledi. Reklam bedeli 500 milyon dolar... Hem İstanbul hem de Türkiye'nin tanıtımı oldu" değerlendirmesini yaptı.



TEK BİR SUÇ İŞLENMEDİ

Vural Ak, üç gün boyunca 190 bin kişinin geldiği İstanbul Park'ta tek bir suç dahi işlenmediğine vurgu yaparak, şunları anlattı: "4 bin polis görev yaptı. Seyirciler 6 saat boyunca yarışı izledi. Fanatizm olmadı. İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar çok destek oldu. Pilotlar da yarışta çok mutluydu. İstanbul Park'ın asfalt tutuşu açısından en iyi pist olduğunu söylediler. Almanya'dan makine getirip yarış öncesinde pisti temizlettik."



10 YILLIK ANLAŞMA OLUR MU?

Formula 1'in 2022 takvimi hafta sonu açıklandı. Türkiye listede görünmüyor. Ancak Ak, geçen yıl da Türkiye'nin sonradan listeye eklendiğine dikkat çekti. Yani hala Türkiye için şans devam ediyor. 10 yıllık anlaşmanın yapılması durumunda Türkiye'nin yarış takvimine kalıcı olarak gireceğini anlattı: "Türkiye 30 milyon dolarla yarışı alabilir. Formula 1 patronu Stefano Domenicali Türkiye için çok olumlu. 10 yıllık sözleşme olursa Türkiye'ye öncelik tanıyacaklar." Yarış takvimine kalıcı girmek için devletin de devreye girmesi gerektiğini söyleyen Ak, "Formula 1 patronu Turizm ve Ulaştırma Bakanlıkları ile görüştü. Kamu bu konuda istekli. Özel sektör ile kamu birlikte bu işi yapabilir. Önümüzdeki yıl pandemi kalkarsa en az 50 bin turist gelir. Bu da Türkiye'ye 250 milyon euro gelir anlamına gelir" dedi.



BORSAYA AÇILMAYA HAZIRLANIYOR

Intercity'nin araç kiralama sektöründe pazar lideri olduğunu söyleyen Vural Ak, 2018'de kur krizinin kendilerine yaradığını, açık pozisyon riskleri olmadığını, araç sayılarını 25 bine indirdiklerini, bu stratejiyle ciro ve kârlılıklarını artırdıklarını söyledi. Geçen yıl cirolarının 2.2 milyar lira olduğunu belirten Ak, "Bu yılda aynı ciroyu yakalarız. Kârlılığımız da çok yüksek. 2022'nin nisan ya da mayıs ayı gibi halka arz planlıyoruz" dedi. Sektörün suiistimallere açık olduğunu da vurgulayan Ak, "BDDK'nın bu sektörü denetlemesi lazım. Sektöre gireceklerin belli kriterleri karşılaması gerekir. Örneğin, bir sürü müteahhit araba kiralama işi yapıyor. Bu sektörü bazıları vergi kaçırmak için kullanıyor" dedi.



İSTANBUL PARK'A OKUL AÇACAK

Türkiye'de otomobil sporu mekaniği konusunda yetişmiş eleman olmadığına dikkat çeken Vural Ak, bu konuda da bir proje üzerinde çalışmaya başladığını anlattı: "Formula 1 yarışında saniyeler içinde araçların lastikleri değiştiriliyor. Otomobil sporu mekaniği konusunda İstanbul Park'ta bir meslek okulu açmayı planlıyoruz."



45 DAKİKADA TAHLİYE ETTİK

Formula 1 yarışı sonrası hem trafik hem de seyircilerin dışarı çıkması sırasında oluşan kalabalık görüntüleri gündeme gelmişti. Ak, "Yarışın İstanbul'da ilk yapıldığı sene 65 bin seyirci 3.5 saatte tahliye olmuştu. Biz 190 bin seyirciyi 45 dakikada tahliye ettik. Eksiklerimiz var mı? Elbette seyircilerden gelen tepkileri de dikkate alıp kendimizi geliştireceğiz" açıklaması yaptı



2023 YILINDA SÖZLEŞMEM BİTİYOR

İstanbul Park'ı 10 yıllığına 2012'de kiraladığını söyleyen Vural Ak, "Kira sözleşmemiz 2023'te bitiyor. Yarışı kalıcı halde yapamazsak sözleşmeyi yenilemeyi düşünmüyoruz. 10 yılda kira ve bakım masrafı için 75 milyon dolar ödeme yaptık. Bir kere bile kirasını çıkaramadı. Bizim diğer işlerimiz çok şükür iyiydi o yüzden de piste bu harcamaları yapabildik. Pist aldığımızdan çok iyi durumda, asfalt ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Tribünleri yeniledik, 15 yıl masraf istemiyor" dedi.



KATAR YARDIM İSTEDİ

Katar'ın Formula 1 yarışı için kendilerinden destek istediğini söyleyen Ak, "Formula 1 yarışına davet ettik, orada eğitim verdik. Yarış zamanı da ekiplerimiz destek olacaklar" dedi.



EN BÜYÜK TÜRK YATINA ABD'Lİ TALİP

Intercity'nin patronu Vural Ak, 4 yıl önce Kocaeli'nde kurduğu Akyacth tersanesinde Türkiye'nin en büyük yatını yapmayı da başardı. 85 metre boyunda, 14.2 metre genişliğinde, toplam 2.300 gros tonluk yat geçtiğimiz ay Monaco'daki Yat Fuarı'nda görücüye çıktı. Ak'ın verdiği bilgiye göre, mega yat Victorious'un yapımında 360 kişi çalıştı. Yat, 1 milyon 400 bin saat işçilik ile üretildi. Dizaynı için dünyaca ünlü Michael Leach Design ve H2 Design firmalarıyla çalışıldı.



125 MİLYON EUROYA SATIŞTA

Mega yatın fiyatının 125 milyon euro olduğunu söyleyen Ak, "ABD'den bir talip var. Monaco'daki fuarda ilgi büyüktü. 3 yeni yat siparişi daha geldi. Bu işi uzun vadeli olarak düşünüyorum. Almanya'da 100 yıllık firmalar var. Ben de o yüzden tersaneye kendi soyadımı koydum. Victorious'la bu işin en iyisini yapabileceğimizi gösterip, imzamızı attık. Hem ihracat yapmış olacağız hem de katma değeri yüksek bir üretim yapacağız" dedi. Akyacth tersanesinde 365 kişi çalışıyor. Yeni siparişleri için kapasiteyi artırmak gerektiğini anlatan Ak, mega yat işinde ilk sırada Almanya'nın olduğunu, onu Hollanda ve Türkiye'nin takip ettiğini söyledi. Anlattığına göre, Türkiye'nin en büyük avantajı işçilik. Bu tür yatların üretiminde işçilik maliyeti toplam maliyetin yüzde 50'sini buluyor. Böyle bir yat için 1.4 milyon saatlik usta işçiliği gerekiyor. Avrupa'da bu işçiliğin saati 75 euro civarında. Türkiye'de ise 25-30 euro.



SİNEMA SALONU DAHİ VAR

Mega yatta beach club, wellness center, yüzme havuzu, fitness center, masaj, hamam, sauna, kuaför salonu, çocuk oyun alanı, sinema salonu, 3 seyir terası, cigar lounge, asansör ve helikopter pisti hatta şömine dahi var. Mega yatla hiç yakıt almadan dünyanın çevresini rahatlıkla 2 tur dolaşabiliyorsunuz.