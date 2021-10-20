Yeraltı dediysem, mafyavari bir organizasyondan bahsetmiyorum...

Biliyorsunuz, borsaya yerli yatırımcılardan ilgi artınca ortalık sosyal medyayı kullanan spekülatörlerle dolmuştu. Twitter'dan hisse pazarlayanlar, WhatsApp ve Telegram gruplarından vatandaşı yönlendirenler ortalıkta kol geziyordu.

Fakat, hakkını yemeyelim...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) burada hızlı davrandı. Sosyal medya hesaplarından borsada hisse senedi önerisi yapanları kıskaca aldı. Borsa üzerine teknik analiz yapıp, küçük yatırımcıyı yönlendiren grupların içine sızarak birçoğunu tespit etti. O kişilere cezayı kesti. Ancak spekülatörler de boş durmadı tabii... Hatta meseleye uyandılar... Hemen kendilerini 'yeraltına' aldılar.

Şu aralar WhatsApp gruplarında 'kapalı devre' çalışıyorlar. 'Kapalı devre' derken kastettiğim şu...

Gruba öyle elini kolunu sallayarak giremiyorsun... O gruptan birinden referans istiyorlar. "Hâmil-i kart yakînimdir" misali... Grupta tanıdığınız yoksa, sizi almıyorlar. Sonra eğer WhatsApp grubuna girecekseniz, belirledikleri bir aracı kurumda hesap açmanız zorunlu... Girişi zorlaştırma nedenleri, SPK uzmanlarına yakalanmamak...

Ne yani...

Spekülatörün fendi SPK'yı yendi mi?

Hiç sanmam...

Ama şunun da altını çizmek lazım...

Belli ki, spekülatörlerle 'ortak' çalışan aracı kurumlar var!

SPK'dan sık sık ceza alan isimlere hesap açanlar, limit verenler...

Onların da hassasiyetle bu meseleye dikkat etmesi gerekir.

Borsayı çakallardan korumak, küçük yatırımcıyı mağdur etmemek herkesin görevi...

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TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN...

Kendini teknolojiye adayan, vizyoner, mütevazi, vatansever, yürekli, teknik bir adamı, milli sanayicimizi kaybettik. Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyorum... Ardında kalanlara da başsağlığı diliyorum... Bayraktar, enerjisini, kafasını, kalbini tamamen Türkiye'nin tam bağımsızlığına adamış bir sanayiciydi...

Lagari Hasan Paşa, Hazerfen Ahmet Çelebi, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'da hezimete uğratılan, kaybettiğimiz zamanı bize geri kazandırdı.

Baksanıza daha dün Fransız Le Figaro gazetesinde çıkan habere... Gazete, "Türk SİHA'ları tüm dünyanın hayal ettiği silahlar" diyor.

Sadece o mu?

Hollanda'dan Almanya'ya, İsviçre'den Ukrayna'ya hemen hemen her ülkede Bayraktar'ın fikir babası olduğu SİHA'lara övgü düzülüyor...

Bu gurur bile hepimize yeter...

Türkiye, Özdemir Bayraktar'ı erken kaybetti...

Ama eminim yaptıkları ileride tarih sayfalarında yazacak.