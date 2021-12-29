Malum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık'ta TL'yi özendirici bir paket açıkladı. Dövizin hararetini söndürmek için atılan adımlar anında kura yansıdı. Bir gecede döviz kurları yüzde 40'a yakın düştü. 18 TL'nin üzerine çıkan dolar/TL kuru 10 TL seviyesine kadar indi.

Neydi o paket?

Biri 'kur korumalı TL mevduat hesabı' ürünü, diğeri döviz tevdiat hesaplarındaki çözülmeyi hızlandıracak adımlar…

İki başlıklı planın ilkinde şu anda epeyce başarı sağlanmış görünüyor. Hazine üzerinden yürütülen 'kur korumalı TL mevduat hesabı'na vatandaştan yoğun ilgi var. Stopaj oranının yüzde sıfır olduğu bu sistemde vatandaşlar, tasarruflarını döviz kuru değişimine karşı koruyabiliyor. Paralarını yatırdıkları vade sonunda faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanıyor. Getiri yüksek olan oran üzerinden alınıyor.

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Önceki gün a Haber ve a Para ortak yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati rakamları açıkladı. TL mevduatların 38 milyar TL arttığını söyledi. Belli ki, uygulama, TL'de olanların dolara yönelmelerinin önünü kesmeye başladı. Zaten kurlarda anormal yükselişlerin olmamasının nedeni de bu…

Merkez Bankası üzerinden yürütülecek operasyonla da döviz tevdiat hesaplarında çözülme bekleniyor. Burada gelen ilk rakamlar henüz döviz hesaplarındaki düşüşün istenen seviyede olmadığını gösteriyor. Ancak önümüzdeki günlerde vatandaşın döviz kurlarındaki düşüşün kalıcılığına inancı devam ederse burada da beklenen sonuçlar kısa sürede elde edilebilir.

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Ben işin ilginç bir boyutuna değineceğim…

Dün uzun zamandır görüşemediğim Hollanda'da yaşayan kuzenim aradı. Telefonu açar açmaz 'kur korumalı TL mevduat hesabı'yla ilgili soru yağmuruna tuttu.

"Ne yapacaksın" dedim.

Meğer parasını 'kur korumalı TL mevduat hesabı'na yatırmayı planlıyormuş. Orada faizler düşük olduğu için elindeki birikimini böyle değerlendirmeyi düşünüyormuş.

Telefonu kapattıktan sonra yanımdaki arkadaşa anlattım.

Onun da akrabası ABD'de yaşıyormuş. Oradaki Türk bankasına gidip 'kur korumalı TL mevduat hesabı' açtırmış.

Anlaşılan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda ya da ABD gibi mevduatlarına düşük faiz aldıkları ülkelerde yaşayan gurbetçiler bu yeni ürünle epeyce ilgileniyor. Bu ilginin rakamsal boyutunu henüz öğrenemedim. Ama belli ki, yeni ekonomik model işe yaracak…